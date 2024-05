Fabio Miretti sarebbe pronto a lasciare la Juventus.

Dopo un lungo percorso attraverso le giovanili della società bianconera, il centrocampista centrale potrebbe dunque lasciare in prestito la Vecchia Signora per andare a giocare con continuità. Il percorso del classe 2003 potrebbe così ricalcare quello di Claudio Marchisio, che dopo aver contribuito alla promozione dalla Serie B alla Serie A nella stagione 2006-2007 si trasferì in prestito all'Empoli per poi rientrare a Torino e diventare uno dei capisaldi della squadra bianconera.

Miretti è cresciuto nel settore giovanile della Juventus

Il centrocampista, originario di Saluzzo, è entrato nel vivaio della Vecchia Signora all'età di 8 anni, dopo aver giocato per Saluzzo e Cuneo. Nel corso della sua permenenza, Miretti si è distinto come uno dei talenti più interessanti, arrivando infine a giocare per la formazione Under 23 (ora Next Gen) in Serie C, dove ha avuto l'occasione di crescere e maturare come giocatore professionista. È stato Massimiliano Allegri a credere in lui e a dargli la sua prima chance nel calcio professionistico due anni e mezzo fa.

Dopo una trentina di mesi in prima squadra, nel corso dei quali è arrivata anche la prima rete in Serie A a Firenze quest'anno contro la Fiorentina, Miretti sente però il bisogno di giocare di più per proseguire col proprio percorso di crescita.

Il giocatore piace al Monza e al Genoa

Ad essere interessato a Miretti sembra essere soprattutto il Monza, con Adriano Galliani che ha recentemente richiesto informazioni sul suo conto al Ds Cristiano Giuntoli. Anche il Genoa, che ha già fatto un tentativo per lui nello scorso gennaio, guarderebbe con attenzione al suo profilo.

Miretti era stato in odore di lasciare il club anche l'estate scorsa, alla fne però la società ha deciso di cedere Barrenechea e Soulè in prestito al Frosinone e di tenere in squadra sia lui che Nicolussi Caviglia.

Fabio Miretti possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Michele Di Gregorio

La dirigenza bianconera starebbe anche pensando di inserire il cartellino di Miretti nell'ambito dell'operazione che porterebbe Michele Di Gregorio a Torino. Il portiere brianzolo ex Inter viene valutato circa 20 milioni di euro, ma l'eventuale prestito dell'ex Next Gen potrebbe abbassare l'esborso economico.

In alternativa si valutano anche Mattia Perin e Samuel Iling Junior come possibili contropartite, tutto o quasi dipenderà da quello che deciderà al riguardo l'ad dei brianzoli Adriano Galliani.