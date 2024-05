Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sta valutando un cambio di modulo per la prossima stagione, puntando a un'idea di gioco basato sul 4-2-3-1 o sul 4-3-3. A confermare questa possibilità l'interesse della Juventus per Mason Greenwood, punta inglese del Manchester United attualmente in prestito al Getafe. La società bianconera si sarebbe mossa in anticipo per arrivare al classe 2001, che si sta dimostrando come uno dei migliori giovani del campionato spagnolo.

Il giocatore Greenwood piace alla Juventus in previsione di un passaggio al 4-3-3 o 4-2-3-1

La Juventus continua a valutare da vicino la situazione di Mason Greenwood, attualmente in prestito al Getafe dal Manchester United. Il giovane inglese ha avuto una stagione di successo in Spagna, segnando 10 gol e fornendo 6 assist. Nonostante il suo ritorno previsto al Manchester United al termine della stagione, il suo contratto in scadenza nel 2025 potrebbe agevolare la possibilità di un trasferimento. La società bianconera si sarebbe mossa in anticipo e potrebbe presentare un'offerta importante per l'inglese, che ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro considerando il contratto in scadenza alla fine della prossima stagione.

Non è da scartare la possibilità che l'inglesi rappresenti la contropartita tecnica offerta dal Manchester United per l'acquisto di Bremer. C'è da dire che la società inglese segue da vicino anche Adrien Rabiot, in scadenza di contratto a giugno, oltre a Weston McKennie, che ha il contratto in scadenza a giugno 2025 con la società bianconera.

Come giocherebbe la Juventus con il 4-3-3 o il 4-2-3-1

Ipotizzando la conferma di Federico Chiesa e l'arrivo di Mason Greenwood nel Calciomercato estivo, in un eventuale 4-3-3 i due giocatori prima menzionati potrebbero rappresentare le punte di fascia, anche se l'inglese ha giocato anche come punta centrale nel Manchester United.

Riferimento offensivo sarebbe Vlahovic. Per quanto riguarda invece gli altri settori di centrocampo, Szczesny portiere con Cambiaso spostato sulla fascia sinistra, centrali Bremer (in caso di permanenza) e Gatti, con Weah che giocherebbe sulla fascia destra. A centrocampo invece Locatelli e Fagioli, l'altro centrocampista potrebbe essere uno fra Rabiot e McKennie ma come dicevamo non è certa la loro permanenza per la prossima stagione.

Con il 4-2-3-1 invece, sarebbe confermata la difesa prima menzionata, i due centrocampisti centrali sarebbero Locatelli e Fagioli, i trequartisti sarebbero invece da una parte Greenwood e dall'altra Chiesa e centralmente Kenan Yildiz, che sarebbe vicino al prolungamento di contratto con la società bianconera fino a giugno 2028 con opzione per il 2029. Punta centrale confermata sarebbe Vlahovic.