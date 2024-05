Juventus e Inter potrebbero sfidarsi nel primo derby di Calciomercato della stagione per assicurarsi Thiago Alcantara. Il centrocampista del Liverpool, il cui contratto scade a giugno e quindi libero di cercarsi una nuova squadra a parametro 0, lascia i Reds dopo quattro stagioni e alcuni problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento.

Thiago Alcantara darebbe qualità ed esperienza al centrocampo della Juve

La Juventus è sempre molto attenta al mercato dei profili a parametro 0 e Thiago Alcantara potrebbe diventare un'occasione molto importante per la società bianconera.

L’esperienza internazionale del calciatore italiano naturalizzato spagnolo (Thiago è figlio di Mazinho, ex centrocampista di Fiorentina e Lecce) è comprovata dal passato con la maglia di Barcellona e Bayern Monaco, club con i quali ha vinto per 2 volte la Champions League.

La stagione che si sta concludendo ha evidenziato come il centrocampo della Juventus necessiti di giocatori con proprietà di palleggio, in grado di verticalizzare l’azione o di dettare l’ultimo passaggio. Thiago Alcantara sarebbe in grado di giocare in qualsiasi ruolo della linea mediana della Juve e si adatterebbe perfettamente a giocatori come Nicolò Fagioli e Adrien Rabiot, diventando il fulcro del gioco. Dotato di ottima tecnica individuale, il giocatore spagnolo potrebbe essere impiegato come trequartista e nella rifinitura dei palloni, dettando filtranti e verticalizzazioni per gli attaccanti.

Con Barella, Frattesi e Çalhanoğlu, formerebbe un centrocampo molto forte

In attesa di capire quale sarà l’assetto societario futuro, l’Inter si starebbe muovendo sul mercato per allestire una rosa competitiva, e come la Juventus, avrebbe messo nel mirino il forte giocatore spagnolo. L’eliminazione dalla Champions League a opera dell’Atletico Madrid ha evidenziato come all’Inter manchi ancora qualcosa per ridurre ulteriormente il gap con i top club europei.

Condizione che starebbe spingendo la società più su giocatori di qualità che di quantità.

Con Thiago Alcantara, l’Inter si garantirebbe un centrocampista in grado di verticalizzare e di trovare il corridoio giusto per innescare giocatori come Hakan Çalhanoğlu o Henrikh Mkhitaryan. Inoltre, Simone Inzaghi potrebbe proporre un centrocampo molto forte dal punto di vista atletico con Davide Frattesi nel ruolo di interditore, Nicolò Barella e Thiago Alcantara come mezze ali classiche o come centrocampisti centrali a supporto di Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Per Jurgen Klopp, Thiago Alcantara è un artista del pallone

L’allenatore tedesco ha dichiarato più volte la sua stima per Thiago Alcantara, considerandolo un artista del pallone e un giocatore di tecnica eccelsa in grado di giocare in qualsiasi squadra e in qualunque campionato europeo. Tuttavia, il tecnico tedesco ha ricordato però come il giocatore sia spesso vittima di infortuni che potrebbero condizionare il suo rendimento. Condizione che Juventus e Inter dovrebbero tenere in considerazione nel caso venga valutato l’ingaggio del giocatore.