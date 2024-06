Da giorni si mormorava un possibile addio tra la S.S. Lazio e l'allenatore Igor Tudor. Nel pomeriggio di ieri, 5 giugno, il croato ha deciso di rassegnare la dimissioni. Dunque la dirigenza si è attivata per trovare il possibile sostituto. In seguito ai rumor di un possibile approdo di Marco Baroni come allenatore sulla panchina biancoceleste, i tifosi sul social X hanno mandato in tendenza l'hashtag "NoBaroni".

I rumor sul futuro allenatore della Lazio

Dopo le dimissioni di Tudor, sul proprio account X, Alfredo Pedullà ha affermato: "Lotito ha chiamato Allegri per chiedergli un'eventuale disponibilità.

Il resto lo vedremo". A seguire il giornalista sportivo ha rilanciato altre possibili soluzioni per la panchina biancoceleste: "Lazio: il sondaggio Allegri è rimasto fin qui tale, vedremo. Nessun contatto al momento tra Lolito e Sarri. Stamattina telefonata tra Fabiani e Baroni: l'allenatore del Verona è oggi la soluzione più calda per la Lazio tra tutti gli altri nomi fatti, alcuni mai sondati. Baroni ha messo Monza e Udinese in stand-by e ha ancora il Cagliari in pressing. Ma se la Lazio affonda scavalca tutti…".

Lazio: tifoseria spaccata sul possibile ingaggio di Baroni

In seguito all'accostamento di Baroni sulla panchina della Lazio, diversi tifosi biancocelesti hanno espresso il proprio malcontento.

Su X è finito in tendenza l'hashtag "NoBaroni". La giornalista Francesca Turco ha affidato ai suoi social un suo pensiero: "Baroni è un tecnico preparato ma, visto il contesto, non è il tempo ideale per farlo arrivare a Formello. L’ambiente è in fermento, i tifosi arrabbiati, delusi e preoccupati. Forse non è la scelta più indovinata oggi.

Scelta molto rischiosa". Un altro ha commentato: "Se ci facciamo andare bene un tecnico come Baroni significa che siamo dei mediocri. E non c'entra nulla che in passato Baroni sia stato un giocatore della Roma". Un tifoso ha suggerito di andare a Formello e protestare per il possibile arrivo di Baroni. Al contrario un utente ha spezzato una lancia a favore del possibile tecnico: "Non è colpa tua, tu vuoi giustamente quest'occasione di fare un upgrade in un'altra piazza.

Ma non è proprio il momento".

Lotito pensa a Sérgio Conceição

Mentre il ds Fabiani ha contattato Baroni, il patron Claudio Lotito sembrerebbe orientato a portare sulla panchina un nome che sarebbe ben accetto dai tifosi: Sérgio Conceição. L'ex calciatore biancoceleste ha chiuso il suo ciclo al Porto per via delle divergenze con il club portoghese. Fino al 4 giugno sembra in procinto di firmare con il Marsiglia, ma alcuni dettagli cose sembrano non convincerlo.