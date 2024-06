Secondo il giornalista Fabio Caressa, Zirkzee non sarebbe l'attaccante ideale visto che per lui chi si sposerebbe alla perfezione è Dusan Vlahovic della Juventus, con i bianconeri che comunque lo considerano incedibile, a meno di offerte faraoniche, quindi siamo nel campo del fantamercato.

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter nella prossima sessione estiva di Calciomercato è Valentìn Carboni, che tornerà alla base dopo l'annata appena disputata in prestito al Monza. Il talento argentino sembra essere individuato come il possibile sacrificato per fare cassa e finanziare il mercato in entrata.

Sono diverse le società che avrebbero sondato il terreno negli ultimi giorni e tra queste sembra esserci anche l'Atalanta, che vuole alzare ulteriormente il livello dopo il trionfo in Europa League.

Caressa: 'Vedrei bene Vlahovic al Milan'

Caressa a Sky aveva detto: "Dal punto di vista strategico, ritengo che Vlahovic sarebbe più adatto al Milan, mentre Zirkzee potrebbe essere una buona opzione per la Juventus. Zirkzee, infatti, è stato fondamentale per Thiago Motta, in quanto è bravo a venire incontro alla squadra e a far giocare i compagni, anche se non segna molti gol. Il Milan ha bisogno di un attaccante che sappia finalizzare le azioni, perché per fare quel salto di qualità decisivo, ciò che manca sono proprio i gol", nonostante qualche tifoso milanista ci speri, magari solo per uno sgarbo alla Juve, la fattibilità della trattativa pare al momento impossibile.

Sia per il prezzo, la Juve vorrebbe 80 milioni per Vlahovic e il Milan è più orientato a spendere 40 per Zirkzee il cui grande problema resta la commissione richiesta dall'agente dell'olandese, sia perché Thiago Motta vorrebbe tenere il giocatore a Torino e la Juve non vorrebbe cederlo in Italia. Se dovesse partire Vlahovic andrà via solo per offerte faraoniche che al momento in Italia nessuno sembra poter fare, mentre si parla di un interesse in Premier da maggio da parte dell'Arsenal.

Atalanta su Carboni, ancora in forze all'Inter

In questi giorni si è parlato del forte interesse della Fiorentina per Valentìn Carboni, ma i viola non sono gli unici ad essere interessati al talento classe 2005. Tra le società che avrebbero sondato il terreno ci sarebbe anche l'Atalanta, che cerca un innesto con quelle caratteristiche per il reparto avanzato, così come dimostra anche il fatto che nel mirino sia finito Nicolò Zaniolo.

Nella sua prima annata al Monza ha messo insieme due gol e quattro assist in trentuno partite di campionato. Proprio la giovanissima età gioca a favore del fatto che Ausilio e Marotta possano sparare alto nella trattativa con l'Atalanta, partendo da una valutazione di 30 milioni di euro. Non è da escludere che i nerazzurri possano anche provare ad intavolare una trattativa chiedendo informazioni per Ademola Lookman, valutato tra i 40 e i 50 milioni di euro, vista la necessità di rinforzare l'attacco.