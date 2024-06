Nelle scorse ore il giornalista sportivo Federico Casotti ha parlato a Juventibus dell'accostamento alla Juventus di Mason Greenwood, sottolineando come il club bianconero non dovrebbe prendere in considerazione per una questione d'immagine l'acquisto di un giocatore che in passato a subito un processo per violenze nei confronti di una donna.

Casotti non ha dubbi: 'Greenwood è incompatibile totalmente con il sistema valoriale dei bianconeri'

Il giornalista sportivo Federico Casotti è stato ospite ai microfoni di Juventibus e parlando delle indiscrezioni che vorrebbero la Juve vicina a Mason Greenwood del Manchester United ha detto: "Greenwood è incompatibile totalmente con il sistema valoriale che vuole comunicare la Juventus ai tifosi di tutto il mondo.

È in antitesi con quello che comunica la società bianconera e mi domando come mai ad esempio in Inghilterra nessuno lo voglia. Evidentemente anche lì conta quanto è accaduto nel recente passato del calciatore, nonostante lo stesso Greenwood abbia provato a redimersi nell'avventura spagnola col Getafe".

Casotti ha poi aggiunto: "Si guarda molto alla Serie A e al chiacchiericcio dell'Italia, ma la Juventus è inserita in un contesto globale, con Champions League e mondiale per club. Cioè del club bianconero ne parlano in tutto il mondo e quindi le scelte che vengono prese avranno conseguenze".

Il giornalista ha proseguito: "Il caso Greenwood ha lasciato tante zone grigie e questo è un problema: perché già se il calciatore fosse stato condannato ed avesse scontato la sua pena, tornando nel mondo del calcio dopo un periodo di recupero, sarebbe stato più semplice da gestire.

Cosi invece si sono tanti dubbi, con delle foto che sono inequivocabili, poi ci sono state delle condanne, il ritiro delle accuse, il proscioglimento".

Infine parlando di un caso complicato come quello di Fagioli, Casotti ha sottolineato: "Fagioli ha fatto male a sé stesso e ha intrapreso un percorso improntato ad una maturità sorprendente, viste soprattutto le premesse di una vicenda scaturita un anno fa.

Lui si è preso le proprie responsabilità ed è stato un esempio di redenzione anche per gli altri".

Le parole di Casotti commentate dai tifosi: 'Se è forte dobbiamo prenderlo senza fare retorica'

Diversi tifosi hanno commentato le parole dette da Casotti: "Se Greenwood è forte ed è un'occasione va preso. Se cominciamo a fare retorica su ciò che si dice allora questo ragazzo non dovrebbe proprio più giocare a calcio", scrive un utente di Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Ma Cristiano Ronaldo non aveva una situazione simile accaduta in America? E pure su di lui nessuno si lamentava di questa situazione quando era alla Juve".