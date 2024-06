L'Inter sta pensando di rinforzarsi in attacco in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri hanno già ingaggiato Mehdi Taremi, che arriverà a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con il Porto, ma adesso si guardano intorno per regalare un'altra punta a Simone Inzaghi. Uno dei nomi che sembra piacere al club è quello di Memphis Depay, che ha fatto male proprio all'Inter lo scorso anno in Champions League con la maglia dell'Atletico Madrid.

La settimana prossima invece la Juventus dotrebbe annunciare Thiago Motta, per poi cominciare a muoversi sul mercato assecondando le richieste del nuovo allenatore.

Una suggestione sembra possa portare a Alexis Saelemaekers, che il Bologna non dovrebbe riscattare dal Milan. I rossoneri, però, non vogliono tenerlo in rosa e proprio per questo motivo sono alla ricerca di un acquirente, che potrebbe essere proprio il club bianconero, dove il belga ritroverebbe l'allenatore che meglio di tutti lo ha valorizzato lo scorso anno in Emilia.

Inter su Depay

L'Inter avrebbe messo gli occhi su Memphis Depay per completare il reparto avanzato nella prossima sessione estiva di calciomercato. Simone Inzaghi punta ad avere in rosa un attaccante che possa avere grande qualità nel saltare l'uomo, caratteristiche che portano proprio all'olandese. L'obiettivo principale, è giusto dirlo, resta Albert Gudmundsson, ma se la trattativa con il Genoa non dovesse decollare i nerazzurri vireranno sul classe 1994.

Depay nell'ultima stagione non ha fatto benissimo con la maglia dell'Atletico Madrid, segnando solo 5 gol in campionato e uno in Champions League, proprio contro l'Inter. Anche per questo i Colchoneros hanno deciso di non rinnovare il suo contratto e ora l'olandese rappresenta una ghiotta occasione a parametro zero che Ausilio e Marotta potrebbero cogliere per assecondare le richieste del proprio allenatore.

L'attacco dell'Inter

In questo momento l'attacco dell'Inter è molto affollato visto che oltre agli intoccabili Lautaro Martinez, Marcus Thuram e il neo arrivato Taremi ci sono anche Marko Arnautovic, che piace alla Fiorentina, Joaquin Correa, tornato dal prestito al Marsiglia ma in uscita, e Valentìn Carboni, che potrebbe restare come quinta punta.

Dunque i nerazzurri dovranno prima sfoltire il reparto avanzato e poi cercheranno di regalare a Simone Inzaghi l'attaccante richiesto. Che sia Albert Gudmundsson o Memphis Depay, le idee sono chiare in società, con l'olandese che potrebbe firmare un biennale a 3,5-4 milioni di euro a stagione più bonus.

Juventus su Saelemaekers

La Juventus avrebbe messo gli occhi su Alexis Saelemaekers in vista della prossima estate. Il belga potrebbe tornare al Milan dopo il prestito al Bologna, che non sembra intenzionato ad esercitare il diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. A Torino il giocatore ritroverebbe Thiago Motta, con cui lo scorso anno ha segnato 4 gol e collezionato 2 assist in 30 presenze in campionato.

Juventus e Milan potrebbero accordarsi anche con la formula del prestito con obbligo di riscatto che scatterebbe a delle condizioni semplici, per non correre il rischio che rientri a Milano ad un anno dalla scadenza (giugno 2026) per una cifra tra gli 8 e i 10 milioni di euro.