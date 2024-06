Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il nome di Nicolò Zaniolo potrebbe tornare di moda in Serie A, con Juventus, Atalanta e Fiorentina che sarebbero interessate a un possibile affare per l'esterno ex Roma. Il club bianconero inoltre starebbe pensando di cambiare obiettivo in difesa, dopo le richieste economiche sempre più alte poste dal Bologna per Riccardo Calafiori.

Nicolò Zaniolo torna a scaldare il calciomercato: l'esterno piacerebbe all'Atalanta e sarebbe stato offerto anche alla Juve

Nicolò Zaniolo è un nome che può tornare caldo nella sessione di Calciomercato estiva che sta per iniziare.

L'attaccante di rientro al Galatasaray dopo una parte di stagione piuttosto negativa disputata in prestito all'Aston Villa avrebbe intenzione di giocare in Italia nel prossimo campionato e secondo il giornalista sportivo Alfredo Pedullà il nome dell'esterno starebbe circolando in diversi club: "Zaniolo ha preso tempo con il Villarreal in pressing, vuole tornare in Italia. Nelle ultime ore è stato proposto anche alla Juventus, mentre la Fiorentina è in stand-by dopo essersi informata a gennaio. Il profilo piace a Gasperini abituato da sempre a rivitalizzare talenti (Scamacca e De Ketelaere esempi recenti)".

Zaniolo intanto è attualmente legato saldamente ad un contratto che scade con il Galatasaray fino al 2027 e avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro.

Ipotesi tattiche: la Juventus e l'Atalanta con l'innesto di Nicolò Zaniolo

La Juventus di Thiago Motta, il candidato numero uno a sedere sulla panchina dei bianconeri nella prossima stagione, troverebbe in Zaniolo l'esterno ideale per il 4-3-3 che l'italo-brasiliano starebbe progettando per la formazione piemontese.

Anche nel 3-4-3 dell'Atalanta, Zaniolo potrebbe agire sulla sinistra o a ridosso dell'unica punta schierata solitamente da Giampiero Gasperini.

Juve, il Bologna alza la valutazione di Calafiori a 50 milioni di euro: la trattativa coi bianconeri si complica

Un altro nome particolarmente caldo in casa Juventus è quello di Riccardo Calafiori: lo stopper attualmente in forza nel Bologna è uno dei profili sui quali il direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli vorrebbe basare la sua campagna acquisti ma la trattativa con i felsinei si starebbe complicando giorno dopo giorno.

Dalle ultime indiscrezioni infatti, la società emiliana avrebbe alzato a 50 milioni di euro la valutazione dello stopper romano, una cifra che difficilmente la Juventus potrebbe e vorrebbe spendere per un difensore. Di conseguenza la società piemontese potrebbe cambiare target e andare su altri profili come ad esempio Gianluca Mancini, centrale della Roma che può entrare nello scambio con Federico Chiesa.