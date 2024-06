Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato confermate anche dal giornalista Fabrizio Romano, la Juventus e Thiago Motta firmeranno il contratto che li legherà insieme per i prossimi 3 anni a cavallo tra martedì e mercoledì prossimo. Romano ha poi rivelato la trattativa che ci sarebbe tra il club bianconero e l'Al Nassr per la cessione a titolo definitivo di Wojciech Szczesny.

Fabrizio Romano: 'La Juve e Thiago Motta firmeranno il nuovo contratto che li legherà per 3 anni tra martedì e mercoledì'

La Juventus e Thiago Motta sono pronti a legarsi per il prossimo futuro: è questa l'indiscrezione che circola nelle ultime ore e che è stata confermata anche dal noto esperto di Calciomercato Fabrizio Romano sul proprio account X: "Il piano della Juventus per la firma formale del contratto di Thiago Motta è confermato per la prossima settimana.

Si svolgerà tra martedì e mercoledì. Contratto fino a giugno 2027, confermato". Le cifre che andrà a percepire Thiago Motta nel suo triennio con la Juventus dovrebbero avvicinarsi ai 4 milioni e mezzo a stagione con bonus a salire negli anni.

Romano in un secondo post pubblicato sempre sul proprio account X, ha descritto quella che sarebbe una trattativa in corso tra la Juventus ed il club arabo Al Nassr per il passaggio a titolo definitivo di Wojciech Szczesny: "L'Al Nassr ha avviato le trattative per ingaggiare Wojciech Szczesny dalla Juventus come nuovo portiere. La Juve è pronta a vendere Szczesny, Di Gregorio arriverà con un contratto da 18 milioni di euro e presto inizieranno le trattative per un nuovo accordo con Perin.

La decisione spetterà al portiere polacco". Se la trattativa fra i due club andasse davvero in porto, la Juventus riuscirebbe in un solo colpo a cedere un calciatore in scadenza contrattuale nel prossimo 2025 e a sgravare il proprio monte ingaggi di uno stipendio, quello di Szczesny, che attualmente pesa per oltre 7 milioni di euro netti a stagione (quasi 15 lordi).

Juventus, i tifosi commentano le parole di Fabrizio Romano: 'Ai bianconeri servirà ben altro per contrastare l'Inter'

L'indiscrezione rivelata da Fabrizio Romano ha catturato l'attenzione di tantissimi tifosi: "Thiago Motta cambierà il volto della Juventus, gli auguro il meglio, ma il Napoli di Conte è la squadra da tenere d'occhio la prossima stagione" scrive un tifoso.

Un altro, sulla falsa riga del precedente aggiunge: "Alla Juventus servirà ben altro per battere l'Inter la prossima stagione". Un ulteriore utente X infine scrive: "Spero che renderà la Juventus attraente da guardare. Qualcosa che ci mancava quando era allenatore Max Allegri".