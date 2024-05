L'Inter valuta Andrea Pinamonti come rinforzo per l'attacco in caso di partenza di Marko Arnautovic. Si tratterebbe di un ritorno per il giocatore che è appena retrocesso con il Sassuolo. I nerazzurri, inoltre, potrebbero ricevere un'offerta dall'Atalanta per Asllani che non ha giocato con molta continuità con Inzaghi. Il Napoli, che molto vicino ad ingaggiare Antonio Conte, sarebbe al lavoro per Federico Chiesa della Juventus.

Contatti per il ritorno di Pinamonti all'Inter

Andrea Pinamonti è il profilo che l'Inter ha sondato per rinforzare il reparto offensivo che perderà Alexis Sanchez e, molto probabilmente, anche Marko Arnautovic.

L'attaccante del Sassuolo è stato individuato come quarta punta dai dirigenti dell'Inter, dopo la Thu-La e Taremi, che punterebbero sulla retrocessione del Sassuolo per abbassare le pretese. L'ex Frosinone ha il contratto in scadenza nel 2027 e una valutazione da circa 20 milioni di euro, cifra però ritenuta onerosa dal club meneghino che punterebbe sul prestito con diritto di riscatto.

Gasperini su Asllani, ma per l'Inter è incedibile

L'Atalanta apprezza Kristjan Asllani come regista di centrocampo e sarebbe pronta ad affidargli il reparto nella prossima stagione. Il giocatore non ha giocato molto in questa due esperienza con l'Inter ma resta al momento incedibile per Marotta e Ausilio che credono nelle sue qualità.

I bergamaschi sarebbero disposti a mettere sul piatto circa 28 milioni di euro, cifra che non farebbe cambiare idea all'Inter. L'albanese ha il contratto in scadenza nel 2027.

Napoli: tutto su Federico Chiesa se arriva Conte

Antonio Conte è molto vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli [VIDEO]. I partenopei avrebbero messo sul piatto circa 8 milioni di euro stagione.

Uno stipendio oneroso per un progetto ambizioso in quanto Aurelio De Laurentiis vuole ripartire con un tecnico pronto dopo una stagione deludente. Conte avrebbe già in mente i primi nomi e, oltre al fedelissimo Romelu Lukaku, avrebbe dato il consenso per Federico Chiesa. L'esterno non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2025 con la Juventus e sarebbe seguito dall'allenatore salentino fin dai tempi del Tottenham.

Il Napoli sarebbe disposto ad accelerare i contatti con i torinesi sulla base di circa 30 milioni di euro.

Caratteristiche precise per Inter, Napoli e Atalanta

Pinamonti è un nome gradito a Inzaghi perché conosce l'ambiente nerazzurri, ha maturato la giusta esperienza in Serie A e soprattutto perché possiede le caratteristiche da prima punta. Riesce a giocare spalle alla porta e ad attaccare la profondità. La qualità di Asllani stuzzica molto Gasperini che lo utilizzerebbe a tutto campo e ne sfrutterebbe le doti balistiche su tiri da fuori e calci piazzati. La velocità di Chiesa è un'arma fondamentale per le idee tattiche di Conte, che lo utilizzerebbe come esterno o come seconda punta per attaccare gli spazi.