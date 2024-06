Nelle scorse ore la giornalista sportiva Fabiana Della Valle ha registrato su Youtube un video dedicato all'indiscrezione di Calciomercato che vorrebbe la Juventus sulle orme di Jadon Sancho, esterno del Manchester United.

Fabiana Della Valle: 'Sancho piace ma può arrivare in bianconero solo a determinate condizioni'

La giornalista sportiva Fabiana Della Valle ha parlato sul proprio canale Youtube dell'indiscrezione di calciomercato che vorrebbe la Juventus attenta osservatrice di Jadon Sancho: "Il nome nuovo di oggi è quello di Sancho, l'esterno era stato ad un passo dal raggiungere la Juventus già nello scorso dicembre e ora potrebbe tornare di moda solo a determinate condizioni, quelle del prestito.

Il calciatore infatti ha uno stipendio molto alto e un costo elevatissimo, circa 50 milioni. Il suo nome è venuto fuori nei discorsi che la Juve sta facendo con gli inglesi per Greenwood, altro esterno dalle caratteristiche similari a quelle dello stesso Sancho"

La giornalista ha poi aggiunto: "Alla Juventus piace ma il problema oltre al costo del suo cartellino è l'ingaggio: Sancho infatti percepisce circa 8 milioni di euro a stagione troppi per i bianconeri come per il Borussia Dortmund, altro club che sarebbe sull'esterno inglese. Ovvio che se dovesse arrivare una società con 50 milioni di euro sull'unghia, Giuntoli non potrebbe competere ne chiedere il giocatore in prestito, tuttavia se lo United non trovasse acquirenti la Juve avrebbe delle chance".

Fabiana Della Valle ha infine raccontato su Sancho: "Giuntoli era riuscito nello scorso gennaio a spuntare una condizione veramente favorevole per portarlo alla Juventus, la stessa che ha utilizzato poi il Borussia Dortmund per prenderlo. Il direttore sportivo bianconero aveva ottenuto la possibilità di prendere Sancho in prestito secco per 6 mesi con la metà dello stipendio pagato dal Manchester United, fu Allegri a non dare l'ok all'operazione.

Il toscano era convinto che in quel momento la squadra aveva trovato un suo equilibrio e d'altronde i risultati non gli davano neanche torto".

Juve, i tifosi commentano le parole di Fabiana Della Valle: 'Sancho è un calciatore spocchioso e viziato'

Svariati tifosi bianconeri hanno commentato le parole di Fabiana Della Valle: "Per me Sancho dovrebbe restare a carico dello United che l'ha strapagato.

Ha un atteggiamento da ragazzo viziato e spocchioso, dimostrato anche in nazionale, non mi entusiasma" scrive un tifoso su Youtube.

Un altro ancora aggiunge: "Sancho? Assolutamente no. Greenwood se lo mangia con gli scarpini e tutto. Ha anche esperienza visto che ha debuttato nel Manchester giovanissimo. Sir Alex Ferguson gli pronosticò il Pallone d'oro entro 5 anni".