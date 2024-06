Nelle scorse ore il giornalista sportivo Romeo Agresti ha registrato un video sul proprio canale Youtube sottolineando come la Juventus vorrebbe piazzare Arkadiusz Milik e Moise Kean nella sessione di Calciomercato estiva in corso.

Juve, Agresti: 'Giuntoli dopo Kaio Jorge spera di cedere anche Milik e Kean oltre che Szczesny'

Il giornalista sportivo Romeo Agresti ha parlato sul proprio canale Youtube della situazione inerente gli attaccanti in uscita dalla Juventus: "Si è parlato della trattativa molto calda con il Cruzeiro per Kaio Jorge ma il brasiliano non sarà l'unico attaccante ad andare via: nella lista dei partenti figura anche Arek Milik.

E' ovvio che guardando lo stato contrattuale sia più prioritario trovare una sistemazione definitiva a Moise Kean perché va in scadenza nel 2025 ma anche per il polacco la Juve ascolta offerte e qualcuno dice che potrebbero arrivare dalla Premier League e dall'Arabia".

Sulla trattativa che si starebbe complicando col Bologna per Calafiori Agresti ha rivelato: "Calafiori resta una priorità però c'é la sensazione che il Bologna stia alzando il muro, perché evidentemente i felsinei non vogliono far passare il messaggio che tutti i pezzi che hanno costruito una stagione super vadano via. Da quello che so però il difensore ha indicato la Juventus come la meta preferita dove poter trasferirsi e spesso la volontà dei calciatori fa la differenza".

Parlando del tema Szczesny Agresti ha aggiunto: "La Juventus vorrebbe sistemare anche Szczesny: è una priorità ma bisognerà capire se il portiere deciderà di andare via. Anche per lui non mancano offerte da questi posti esotici che ti riempiono il portafoglio, ma l'estremo difensore non ha mai palesato la volontà di cambiare aria".

Infine, Agresti ha parlato del nuovo innesto societario della Juventus: "Da ieri Giuseppe Pompilio è operato per la Juventus: lo storico braccio destro di Giuntoli trattenuto per un anno dal Napoli ha terminato il contratto con i partenopei ed ora può abbracciare il progetto della vecchia signora. Pompilio è un tassello fondamentale ed i suoi interventi saranno molteplici e mirati e andranno a costruire un'area sport di chiaro stampo "Giuntoliano".

Juventus, i tifosi rispondo alle parole di Agresti: 'Normale che il Bologna faccia muro per Calafiori'

Tanti tifosi hanno commentato le parole di Agresti: "Bè è chiaro che il Bologna cerchi di alzare il prezzo su Calafiori, è una strategia logica , anche perché devono monetizzare il più possibile. Se vendono il loro pezzi migliori non lo fanno di certo dandoli via per poco, se no come potranno essere un minimo competitivi visto che giocano la Champions" scrive un utente su Youtube. Un altro invece aggiunge: "Le squadrette vogliono fare sempre la voce grossa quando vendono alla Juve, poi vengono a piangere miseria quando hanno bisogno. Io pescherei sempre all'estero, finanziare i club italiani non ha più ragione di esistere visto come si comportano nei nostri confronti