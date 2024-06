Il giornalista sportivo Paolo Bargiggia, intervistato su TvPlay, ha parlato nelle ultime ore di Giovanni Di Lorenzo e Federico Chiesa, due calciatori di Napoli e Juventus che sarebbero sul mercato, e di Adrien Rabiot, il cui futuro è ancora particolarmente incerto dato il contratto in scadenza al 30 giugno di quest'anno.

Bargiggia su Di Lorenzo e Chiesa

"Di Lorenzo alla Juve? C’è una strategia per andare soprattutto alle condizioni che vogliono i bianconeri. C’è anche chi crede che Conte possa convincere Di Lorenzo a restare al Napoli. Conte ha sentito Di Lorenzo il giorno dopo l’annuncio ufficiale come nuovo allenatore del Napoli.

Al momento, però, non c’è nessun accordo con la Juve. Altre squadre? Solo copertura per me e mi riferisco all’Inter e all’Atletico Madrid" ha affermato Bargiggia. Il costo del terzino si aggira sui 15-18 milioni di euro.

"Chiesa è sul mercato, non parla di rinnovo con la Juventus. La richiesta è di 30 milioni. Il rapporto con Giuntoli è buono, il club aspetta offerte. Non ci sono trattative formali da parte di Roma o Napoli. Alla Juve piace Brescianini che costa sui 15 milioni, ma al momento non possono prenderlo. Douglas Luiz? Se non possono “permettersi” Brescianini direi che il brasiliano è una forzatura" ha proseguito Bargiggia parlando invece di Douglas Luiz (mediano dell'Aston Villa che sarebbe in realtà molto vicino alla Juventus), di Marco Brescianini, che l'ultimo anno l'ha disputato al Frosinone, e di Federico Chiesa, dato in uscita nonostante subito dopo la Finale di Coppa Italia contro l'Atalanta abbia affermato di voler restare alla Juventus "per riportare il club in alto".

Il futuro di Rabiot: 'Ottimismo sul rinnovo con la Juve, escludo l'opzione Milan'

In chiusura, Bargiggia ha parlato di Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus in scadenza di contratto cui il club ha offerto un biennale con opzione sul terzo anno a 7.5 milioni di euro l'anno. Nella giornata di ieri si era diffusa un'indiscrezione circa un possibile interesse del Milan sul transalpino ma secondo Bargiggia si tratta di voci infondate: "Registro ottimismo per il rinnovo di Rabiot.

La proposta della Juventus è di 2 anni più uno, con un contratto di 7 milioni a stagione. Trasferimento al Milan? Escludo totalmente".

L'impressione comunque è che il calciatore ex PSG sia al momento concentrato sugli Europei con la Francia e che deciderà qualcosa sul proprio futuro solo al termine. Pare che la Juventus gli abbia anche offerto la fascia da capitano.