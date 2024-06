In questi giorni Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, è a caccia di rinforzi per migliorare la rosa da mettere a disposizione al nuovo allenatore Thiago Motta. In particolare Giuntoli starebbe pensando a Mason Greenwood e in questo caso, Federico Chiesa potrebbe essere la pedina di scambio, dato che il suo contratto scade nel giugno 2025 e le trattative per il rinnovo sono in fase di stallo. Per rinforzare il centrocampo il dirigente bianconero, oltre a continuare a trattare per Douglas Luiz dell'Aston Villa, starebbe proseguendo i contatti per Khephren Thuram del Nizza.

Alla Juventus piacerebbe anche Sancho o Greenwood del Manchester United

Da alcune settimane vengono accostati ai bianconeri sia Jadon Sancho che Mason Greenwood del Manchester United. Quest'ultimo avrebbe già manifestato in particolare di apprezzare un eventuale trasferimento alla Juventus.

Sia Sancho che Greenwood dovrebbero lasciare lo United in questa sessione di Calciomercato e il club inglese per rimpiazzarli parrebbe interessato a Federico Chiesa, il quale potrebbe quindi rappresentare una contropartita tecnica, soprattutto perché la Juventus non pare disposta a pagare i 40-50 milioni richiesti (questo è il valore di ognuno dei due giocatori inglesi). Tuttavia ci potrebbero essere anche altri sviluppi, poiché Chiesa interessa anche al Bayern Monaco, alla Roma e al Napoli.

Un altro nome accostato nelle ultime ore per la fascia alla Juventus è Nico Williams, che sta brillando con la Spagna agli Europei. Tuttavia, la clausola rescissoria di 58 milioni di euro del giocatore dell'Athletic Bilbao rappresenta un ostacolo significativo, oltre a essere seguito anche da Barcellona, PSG e diversi club della Premier League.

La Juventus avrebbe avviato nuovi contatti per Khephren Thuram

La Juventus intanto sembra aver individuato in Khéphren Thuram le qualità desiderate per il centrocampo. Il direttore Giuntoli avrebbe avviato rapidamente delle conversazioni con l'agente del giocatore classe 2001, Meissa Ndiaye, per valutare la fattibilità dell'operazione.

Il Nizza, proprietario cartellino del minore dei fratelli Thuram, ha fissato una richiesta iniziale di almeno 30-40 milioni di euro per cederlo. Tuttavia, il contratto del 23enne francese scadrà tra un anno e ciò consentirebbe alla Juventus di sfruttare questa situazione per ottenere un significativo sconto e concludere l'affare per circa 20 milioni di euro. Inoltre non è da escludere che nea trattativa possa essere anche inserito il cartellino dell'attaccante Moise Kean.