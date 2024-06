Nelle scorse ore l'agente sportivo di Arthur Melo ha rivelato ai microfoni della Rai che la Juventus gli avrebbe fatto sapere di non voler contare per la prossima stagione sul regista brasiliano. Oltre all'ex Fiorentina, anche Weston McKennie dovrebbe lasciare il club piemontese e sulle sue tracce si sarebbe messo José Mourinho del Fenerbahce.

Juve, l'agente di Arthur parla chiaro: 'Il club ci ha riferito che non conteranno su di lui e dunque lascerà Torino'

"Stiamo parlando con diversi club per Arthur perché lascerà la Juventus, non contano su di lui", è questa la frase piuttosto eloquente che ha riferito ai microfoni della Rai Federico Pastorello, agente sportivo del centrocampista brasiliano di rientro alla Continassa dopo l'annata in prestito a Firenze.

Una notizia che arriva da una fonte diretta e che conferma quello che si poteva presagire già da settimane: il regista sudamericano infatti non sarebbe stato praticamente mai considerato come un'alternativa spendibile per il nuovo progetto impostato da Thiago Motta, cosi come già era stato nel recente passato quando venne girato in prestito prima al Liverpool e poi alla Fiorentina. In tutto questo, cedere Arthur per la Juventus potrebbe non essere un compito semplice: il centrocampista brasiliano infatti non avrebbe grandi club sulle proprie tracce e il suo ingaggio, 4.5 milioni di euro netti come base più importanti bonus facili da conseguire, lo renderebbero un profilo non acquistabile da quelle società di medio livello che lo vorrebbero.

Anche per questo Giuntoli può sperare di inserire Arthur magari come contropartita in un'operazione più ampia per raggiungere un altro giocatore gradito dei bianconeri.

McKennie non è considerato nel progetto bianconero, Mourinho potrebbe può al Fenerbahce

Un altro centrocampista che non verrebbe considerato alla Juventus come un protagonista sul quale puntare nella prossima stagione sarebbe Weston McKennie.

Secondo il giornalista sportivo Alfredo Pedullà, il mediano statunitense sarebbe stato richiesto da una recente conoscenza della Serie A: "Mourinho ha sondato McKennie che vuole decidere con calma. Il gradimento c’è, ma non c’è stato ancora un contatto tra Fenerbahce e Juventus. Valutazione 14-15 base fissa più bonus".

La notizia rivelata da Pedullà sul proprio account X ha generato diversi commenti dei suoi follower: "McKennie secondo me è un calciatore troppo sottovalutato.

Fossi il dirigente di un club ambizioso di Serie A proverei a ingaggiarlo", scrive un tifoso. Un altro invece sottolinea: "Sì, ma se McKennie continuerà a chiedere una buonuscita alla Juventus, non penso che andrà mai da qualche parte che non sia la tribuna".