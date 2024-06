La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Si è parlato molto di acquisti negli ultimi giorni ma c'è l'esigenza di alleggerire una rosa, a tal riguardo continuano ad arrivare notizie in merito ad una possibile partenza di Matias Soulè, l'argentino ha molto mercato all'estero, in particolar modo in Inghilterra, e lascerebbe Torino solo per offerte da 40 milioni di euro. Da argentino ad argentino, Valentin Carboni è stato una delle rivelazioni della Serie A della scorsa stagione, giocando in prestito al Monza dall'Inter.

La società milanese vorrebbe monetizzare dal suo cartellino, sul trequartista ci sarebbe l'interesse dell'Atalanta.

Soulé piace in Inghilterra, Carboni all'Atalanta

"Leicester e West Ham sono interessati all'argentino Matias Soulè della Juventus . La società bianconera disponibile alla cessione con un'offerta da 40 milioni di euro". Questo il post pubblicato da Nicolò Schira sul suo profilo X. L'argentino potrebbe essere utilizzato dalla società bianconera per monetizzare e per ricavare una somma importante da investire sul mercato. L'argentino è stato uno dei migliori giovani della Serie A la scorsa stagione con il Frosinone anche se non è riuscito a contribuire alla permanenza in Serie A della società laziale.

Altro giovane molto interessante è Valentin Carboni, classe 2005 dell'Inter che la scorsa stagione ha giocato nel Monza in prestito. L'Inter avrebbe deciso di venderlo anche perché con il ricavato vorrebbe andare ad investire su un giocatore con caratteristiche diverse come Albert Gudmundsson. Il prezzo di mercato dell'argentino è di 30 milioni di euro, ci sarebbe l'interesse dell'Atalanta, che continua ad investire su giovani talenti offensivi ed ha recentemente definito il riscatto del cartellino di Charles de Ketelaere dal Milan.

Le altre possibili cessioni della Juventus

La Juventus dovrà valutare altre cessioni nel calciomercato estivo. A tal riguardo ben due giocatori dovrebbero rientrare nella trattativa che porterà Douglas Luiz a Torino. Parliamo di Weston McKennie e Samuel Iling-Junior, ai quali la società bianconera dovrà aggiungere una somma di circa 20 milioni di euro.

Rimanendo in tema partenze si valutano offerte per giocatori come Arkadius Milik e Moise Kean. Potrebbe partire anche Federico Chiesa, che è seguito in Italia dal Napoli e dalla Roma e che ha un contratto in scadenza a giugno 2025. La Juventus vorrebbe guadagnare almeno 40 milioni di euro dal suo cartellino, anche se è probabile che il prezzo diminuisca con l'avvicinarsi della fine del calciomercato. A meno che il giocatore disputi da protagonista l'Europeo con la nazionale italiana.