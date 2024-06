Il mercato si fa sempre più ricco di indiscrezioni per l'Inter, non solo per quanto riguarda le acquisizioni ma anche per le potenziali cessioni. Tra i nomi che potrebbero lasciare Milano c'è quello di Valentin Carboni, talento che ha brillato nella sua stagione in prestito al Monza. Secondo le ultime indiscrezioni, il Bologna avrebbe manifestato un forte interesse per il giocatore classe 2005, con l'obiettivo di rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione.

L'interesse del Bologna per Valentin Carboni

Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, responsabili del mercato del Bologna, avrebbero inserito il nome di Valentin Carboni tra i loro obiettivi principali.

Il giovane attaccante argentino ha disputato un'ottima stagione al Monza sotto la guida di Raffaele Palladino, accumulando 31 presenze, due gol e quattro assist. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e ora diverse squadre sono pronte a contenderselo.

La Fiorentina, che avrà Palladino come allenatore, è tra le prime squadre ad aver mostrato interesse. Tuttavia, il Bologna sembra intenzionato a fare sul serio, sfruttando i buoni rapporti instaurati con l'Inter grazie alle operazioni che hanno portato Arnautovic e Fabbian a Milano. Sartori vede in Carboni un'ottima risorsa per allungare le rotazioni di una squadra che sarà impegnata in tre competizioni nella prossima stagione, con probabilmente Vincenzo Italiano alla guida tecnica.

Le prospettive del prestito per Carboni e l'Inter

L'Inter potrebbe considerare l'ipotesi di cedere Carboni al Bologna, permettendo al giovane attaccante di continuare il suo percorso di crescita in una squadra che disputerà la Champions League.

Il Bologna potrebbe offrire una decina di milioni, generando un'entrata significativa per l'Inter, che potrebbe così ottenere un tesoretto da reinvestire sul mercato.

Investimento del tesoretto: l'obiettivo Gudmundsson

Con i fondi ottenuti dalla possibile cessione di Valentin Carboni, l'Inter potrebbe concentrarsi sul rafforzamento della propria rosa, in particolare nel reparto offensivo. Uno dei nomi che ha attirato l'attenzione della dirigenza nerazzurra è Albert Gudmundsson del Genoa. L'attaccante islandese ha impressionato nella sua prima stagione in Serie A, dimostrando di essere un giocatore versatile e decisivo.

Gudmundsson ha un valore di mercato stimato intorno ai 40 milioni di euro, una cifra importante e che potrebbe essere parzialmente coperta dai proventi della cessione di Carboni. Il giovane islandese rappresenterebbe un'ottima aggiunta per l'Inter, grazie alla sua capacità di giocare in diverse posizioni offensive e alla sua attitudine a segnare gol e fornire assist.