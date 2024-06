L'Inter sta intensificando i suoi sforzi sul mercato per rafforzare la difesa, e il nome di Chris Smalling è diventato uno dei papabili obiettivi. Il difensore inglese, che attualmente gioca per la Roma con un contratto valido fino al 2025, è oggetto di interesse da parte di diversi club, con l'Inter e la Juventus in prima linea. Mentre la Juventus vede Smalling come una possibile contropartita tecnica in uno scambio per Federico Chiesa, l'Inter lo considera un giocatore adatto al proprio progetto, in particolare per ringiovanire la difesa nel ruolo di difensore centrale.

La ricerca di un centrale per l'Inter

La ricerca di un centrale difensivo è una delle possibilità per l'Inter in questa finestra di mercato: la difesa nerazzurra, sebbene solida, potrebbe necessitare di rinforzi per garantire continuità e affidabilità. Con De Vrij e Acerbi che rappresentano le colonne portanti del reparto arretrato, Marotta, amministratore delegato dell'Inter, è alla ricerca comunque di un'opzione che possa offrire un'alternativa di esperienza e sicurezza, senza però gravare eccessivamente sul bilancio del club.

Uno degli aspetti cruciali nella trattativa per Smalling è il budget limitato a disposizione di Marotta. L'amministratore delegato nerazzurro è noto per la sua abilità nel concludere affari vantaggiosi, ma in questo caso deve fare i conti con le restrizioni finanziarie imposte dal club.

Ipotesi tattiche: Smalling nell'Inter di Inzaghi

Se Chris Smalling dovesse unirsi all'Inter, potrebbe ricoprire diverse posizioni nella difesa di Simone Inzaghi. Una delle opzioni principali sarebbe quella di schierarlo come centrale, al posto di Acerbi o De Vrij. La sua capacità di leggere il gioco, unita alla sua fisicità, lo renderebbe un sostituto naturale in caso di assenze o rotazioni necessarie.

Chris Smalling ha già dimostrato di poter gestire la pressione della Serie A, e la sua esperienza internazionale aggiungerebbe un valore significativo alla retroguardia nerazzurra.

Inoltre, Smalling potrebbe essere utilizzato come braccetto di destra all'occorrenza, offrendo ulteriore flessibilità tattica a Inzaghi. La sua abilità nel gioco aereo e la sua destrezza nei duelli uno contro uno lo renderebbero un'opzione valida anche in questa posizione.

La difesa a tre dell'Inter, con Smalling come possibile alternativa a Benjamin Pavard e Matteo Darmian, acquisirebbe ancora più solidità e versatilità. In questo contesto, Chris Smalling non solo rinforzerebbe la squadra, ma permetterebbe anche a Simone Inzaghi di sperimentare diverse soluzioni tattiche senza compromettere l'equilibrio difensivo a lui tanto caro.