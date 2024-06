Secondo alcune indiscrezioni di calciomercato, la Juventus sarebbe interessata ad Alexis Saelemaeker. Dopo la buona stagione giocata in prestito tra le file del Bologna, il giocatore belga di proprietà del Milan non rientrerebbe più nei piani della società emiliana e del nuovo tecnico rossoblù Vincenzo Italiano. Condizione che sarebbe dettata anche dalla cifra di 9,5 milioni di euro che i rossoneri vorrebbero come base per il riscatto dell'esterno belga.

Saelemaeker non farebbe più parte del progetto tecnico del Milan

Se le indiscrezioni da parte degli addetti ai lavori dovessero essere confermate, il prossimo allenatore della Juventus sarà Thiago Motta.

L’ex tecnico del Bologna, che nella passata stagione ha lavorato anche con Saelemaeker, conosce molto bene le caratteristiche tecniche dell’esterno belga e probabilmente sarebbe la persona più adatta nel capire come impiegarlo tra le file bianconere.

Tuttavia, nel caso sempre più probabile che il giocatore rientri al Milan, è difficile pensare a un suo futuro a tinte rossonere. Anche se il contratto scadrà nel giugno 2026, la squadra milanese potrebbe non ritenere il giocatore adatto al proprio progetto tecnico e, in tal caso, cercherebbe di ricavare il massimo dalla sua vendita.

L’idea Juve è l’ipotesi di uno scambio tra Saelemaeker e Moise Kean

Moise Kean potrebbe diventare la carta ideale per arrivare a Saelemaeker.

L’attaccante bianconero è reduce da l’ennesima stagione deludente. Condizione che starebbe portando la Juventus a decidere per una sua immediata cessione considerando che la situazione contrattuale del giocatore non è delle migliori.

Nonostante l’accordo con i bianconeri sia in scadenza nel giugno 2025, lo stipendio annuo di Kean si aggira attorno ai 2,5 milioni di euro.

Cifra proibitiva per molte squadre e che renderebbe difficile anche il prestito del giocatore.

L’idea della Juventus potrebbe essere quella di proporre un prestito secco al Milan con Saelemaeker in bianconero e Kean in rossonero. Anche se difficile da attuare visto la differenza di ingaggio, di durata del contratto e di costi dei cartellini.

Come sarebbero impiegati Kean e Saelemaeker

L’attaccante bianconero, che in passato è stato già accostato al Milan, potrebbe diventare una soluzione low cost. In attesa di capire come si muoverà la società rossonera nella prossima sessione di Calciomercato, non è difficile immaginare come Kean possa diventare il sostituto ideale di Rafael Leão o Samuel Chukwueze e all’occorrenza essere schierato al loro fianco. In quest’ultimo caso molto dipenderà dal modulo e dalle necessità tattiche del nuovo allenatore rossonero.

Anche se attualmente Saelemaeker non è da considerarsi una priorità in casa Juventus, l’esterno belga potrebbe diventare un giocatore su cui puntare per dare più qualità alle seconde linee.

Come per Kean al Milan, anche il probabile impiego di Saelemaeker nella Juventus dipenderà dal futuro allenatore, con l'esterno che potrebbe giocare su entrambe le fasce in un centrocampo a cinque o come attaccante esterno in un possibile tridente.