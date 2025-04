Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, Milan ed Inter avrebbero messo gli occhi addosso a Federico Chiesa, esterno offensivo ex Juventus che in questa stagione sta faticando a integrarsi nel nuovo Liverpool di Arne Slot.

Inter e Milan, derby di mercato nella prossima estate per Federico Chiesa

Il calciomercato estivo sull'asse Milano-Liverpool si preannuncia dunque infuocato. Secondo alcune indiscrezioni circolate nelle ultime ore, sia l’Inter che il Milan starebbero infatti valutando seriamente l’opportunità di riportare in Italia Federico Chiesa, attualmente al Liverpool.

L’esterno azzurro, reduce da una stagione deludente con i Reds, potrebbe essere messo sul mercato dal club britannico, deciso a rinnovare parte del proprio reparto offensivo.

Chiesa, arrivato in Premier League con grandi aspettative, non è riuscito a imporsi come previsto. Complici qualche problema fisico di troppo, una difficile integrazione tattica e una concorrenza agguerrita nel reparto offensivo, il suo contributo è rimasto molto al di sotto delle attese (per lui appena 3 presenze in Premier League). Per questo motivo, e anche per finanziare altri colpi in entrata, il Liverpool potrebbe decidere di aprire alla cessione.

L’idea di un ritorno in Serie A ha già acceso i riflettori delle due big milanesi.

L’Inter, che cerca un’alternativa di qualità sugli esterni e che ha già mostrato in passato interesse per il giocatore, potrebbe offrire un progetto ambizioso e la possibilità di rilanciarsi da protagonista in un contesto competitivo e più familiare di quello estero. Dall’altra parte, il Milan, in cerca di maggiore imprevedibilità offensiva e profondità di rosa, vede in Chiesa il profilo ideale per rafforzare le corsie laterali.

La sfida tra nerazzurri e rossoneri per l'ex talento della Fiorentina e della Juventus potrebbe diventare uno dei duelli più intriganti dell’estate, soprattutto se il Liverpool dovesse aprire a un prestito con obbligo di riscatto o a una cessione a cifre contenute. Cosa che appare probabile data la valutazione che ne fanno i Reds al momento, 25 milioni circa.

Chiesa, quanta fatica in Premier League

Federico Chiesa è passato da essere uno dei calciatori più decisivi della Serie A al diventare un semplice comprimario che fatica ad accumulare numeri decenti.

Con la casacca del Liverpool, il classe 97 ha infatti collezionato appena 12 presenze divise fra tutte le competizioni, accumulando appena 2 gol.

Soltanto 3, come accennato, le presenze in Premier League.