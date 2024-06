La Juventus deve fare i conti con le cessioni di quei calciatori che non avranno un ruolo importante nel progetto targato Thiago Motta. Tra questi c'è sicuramente Arthur che rientrato dall'esperienza alla Fiorentina potrebbe continuare la sua carriera in Premier League. La Juve va forte su Douglas Luiz, che si inserirebbe alla perfezione nel 4-2-3-1 che ha in mente Motta. In caso di cessione di Soulè, che piace al West Ham, oltre che alla Roma e al Leverkusen, la Juve potrebbe provarci per Mason Greenwood.

Juve, Arthur nel mirino dell'Everton

Infatti, il centrocampista brasiliano sarebbe finito nel mirino dell'Everton a caccia di un centrocampista di qualità per dare geometria e fluidità al gioco del tecnico Dyche.

La Juventus vorrebbe una cessione a titolo definitivo così da non ripetere i mancati riscatti di Liverpool e Fiorentina. Stando agli ultimi rumors di mercato, il club bianconero valuterebbe l'ex Barca non meno di 20 milioni di euro, una cifra che spaventa attualmente i Toffies.

Arthur non è il solo centrocampista in uscita in casa Juventus. Infatti, resta in bilico anche la posizione di Fabio Miretti sempre più obiettivo di mercato del Genoa di Alberto Gilardino che lo avrebbe indicato come obiettivo principale per rinforzare la mediana del Grifone. La trattativa potrebbe sbloccarsi sulla base di un prestito secco. Attraverso tutte queste cessioni, la Vecchia Signora potrebbe così definire l'acquisto di Douglas Luiz e provare l'assalto a Teun Koopmeiners, valutato 60 milioni di euro dall'Atalanta.

Juve, non solo Roma e Leverkusen, anche il West Ham su Soulè

Matias Soulè è sicuramente uno dei calciatori della rosa bianconera più richiesti sul fronte Calciomercato. L'asso argentino dopo l'ottima stagione Frosinone ha tanti estimatori in giro per l'Italia e non solo. Oltre a Roma e Bayer Leverkusen, anche in Premier League si starebbero muovendo per l'esterno argentino con il West Ham che sarebbe molto interessato.

Stando agli ultimi rumors di calciomercato, gli Hammers potrebbero mettere sul piatto quei 35-40 milioni di euro richiesti dal club bianconero per cedere il talento della Nazionale Albiceleste.

Con l'eventuale cessione di Soulè, la Vecchia Signora potrebbe affondare il colpo per Mason Greenwood già accostato al club bianconero nella scorsa sessione di mercato.

Lo United chiede una cifra attorno ai 50 milioni di euro per cedere l'esterno inglese. Più facile arrivare a Domenico Berardi che con la retrocessione del Sassuolo potrebbe salutare il club neroverde.

Juve, il possibile ruolo di Douglas Luiz nel 4-2-3-1 di Motta

La Juventus è in forte pressing per Douglas Luiz ed il suo arrivo in bianconero sembrerebbe sempre più vicino.

Il centrocampista brasiliano sarebbe un colpo importante per puntellare la mediana della Vecchia Signora vista la sua duttilità tattica, caratteristica fondamentale per il gioco di Motta. Infatti, il mediano verdeoro potrebbe svolgere sia il ruolo di play davanti alla difesa ma anche di mezz'ala ed all'occorenza occupare la posizione di trequartista alle spalle della punta che sarà Dusan Vlahovic.

Un tuttocampista per dare quanità e qualità al nuovo centrocampo targato Thiago Motta.