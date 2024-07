Nelle scorse ore il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha parlato sul proprio canale Youtube della pressione che una piazza ambiziosa come la Juventus potrebbe mettere addosso al direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli. Balzarini ha poi riferito delle indiscrezioni che vorrebbero la Roma pronta a offrire 20 milioni di euro per Matias Soulé.

'Giuntoli ha il fiato sul collo di una piazza entusiasta che non vuole essere disattesa'

Il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e dell'onere che dovrà sostenere in questa stagione il direttore sportivo del club bianconero: "Giuntoli ora ha il fiato sul collo e l'entusiasmo crescente di una piazza che non vuole essere disattesa come quella della Juventus.

La vecchia signora, con il rispetto di tutti, è un club differente da ogni altro. Riuscirà a gestire tutto questo? penso di si, vista l'esperienza che ha accumulato in carriera, però non sarà semplice".

Balzarini si è poi focalizzato sul calciomercato della Juventus, parlando di Soulé e delle proposte arrivate per l'esterno: "Per l'argentino il Leicester potrebbe spingersi fino ai 35 milioni di euro euro bonus compresi, la Roma per l'argentino non andrebbe oltre i 20. Il sudamericano, dovendo scegliere una destinazione, preferirebbe rimanere in Italia e giocare con la Roma rispetto ad andare al Leicester. Come biasimarlo? È difficile pensare di preferire una neo promossa in Premier League rispetto a una squadra che lotta annualmente per le prime cinque posizioni in Italia".

Balzarini ha infine concluso il suo discorso dicendo: "La Roma si è defilata dal profilo di Chiesa, dopo che l'esterno ha temporeggiato fin troppo per dare una risposta ai giallorossi. Nel frattempo Giuntoli si è messo all'opera con il classe '97 per convincerlo ad accettare il progetto della società capitolina e sarebbe disposto a lasciare andare l'esterno toscano per una cifra vicina ai 25 milioni di euro".

Juventus, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Giuntoli ha fatto già molto'

Diversi tifosi hanno commentato le parole dette Balzarini: "Che Giuntoli abbia già fatto molto mi pare evidente. La necessità principale era il centrocampo e mi sembra ci abbia messo mano. Ora per il resto serve calma e sangue freddo, strategia e diplomazia", ha scritto un utente di Youtube in merito al ds bianconero.

Un altro invece, concentrandosi su Soulé dice: "Motta ha già fatto capire a Chiesa che non è bene accetto, ma pare che non lo voglia capire. Davvero crede di giocarsi la Champions per poi andarsene a zero e lucrare altrove? Lo sgabello di Bonucci è libero e li c'è spazio. Riguardo a Soulé 20 milioni è solo la metà del suo valore".