Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato l'ex Atletico Madrid Memphis Depay e l'ex Liverpool Thiago Alcantara sarebbero stati proposti come parametri 0 all'Inter. La Juventus invece non avrebbe abbandonato la pista per Giovanni Di Lorenzo del Napoli ma non sarebbe disposta ad offrire più di 10 milioni per il terzino.

Inter, Depay e Thiago Alcantara sarebbero stati proposti alla società nerazzurra

L'Inter è notoriamente una società molto attenta al mercato dei parametri 0 e proprio per questo, al club nerazzurro vengono spesso e volentieri accosti profili di grandi calciatori liberi da vincoli contrattuali.

Seguendo questa traccia, le ultime voci dalla Pinetina vorrebbero due elementi dal curriculum stellare proposti alla corte di Giuseppe Marotta, vale a dire Memphis Depay e Thiago Alcantara. Il primo, in uscita dall'Atletico Madrid, è reduce da una stagione come comprimario nel club iberico, avendo collezionato 1'222 minuti di gioco complessivi divisi in 31 match disputati in tutte le competizioni. In termini di partecipazione alla stagione dei "Colchoneros" Depay ha timbrato 9 gol e regalato 2 assist ai compagni, un bottino discreto soprattutto se paragonato a quanto è stato impiegato da Simeone. Totalmente diversa è stata invece la stagione di Thiago Alcantara: lo spagnolo è stato praticamente un anno fermo ai box con il Liverpool a causa di una serie di problematiche prima all'anca e poi di entità muscolare.

Una fragilità che il classe '91 si porta dietro praticamente da tutta la carriera e che lo renderebbe un acquisto oggettivamente rischioso.

Juve, Di Lorenzo piace ma dopo le prestazioni all'Europeo Giuntoli non è disposto a pagarlo più di 10 milioni

La Juventus continuerebbe a monitorare il mercato dei terzini e nella fattispecie non avrebbe abbandonato la pista che la porterebbe a Giovanni Di Lorenzo.

Il fluidificante toscano dato in uscita dal Napoli nonostante il recente avvento di Antonio Conte, è stato però protagonista come tutta l'Italia di un Europeo scadente. Una circostanza impossibile da ignorare, soprattutto se addizionata al campionato in chiaro e scuro giocato dal classe '93 e che potrebbe impattare in maniera decisiva sulla sua valutazione.

Se infatti De Laurentiis prima della spedizione azzurra in Germania chiedeva almeno 20 milioni di euro per cedere il capitano del Napoli, ad oggi e dopo le prestazioni viste con l'Italia, sembrerebbe davvero complicato poter pretendere una cifra simile per un calciatore apparso nettamente in difficoltà. Ecco perché dalle indiscrezioni che filtrano dalla Continassa, i dirigenti della Juventus non sarebbero disposti a mettere sul piatto per Giovanni Di Lorenzo più di 10 milioni di euro.

Come giocherebbe Di Lorenzo con la Juve e come utilizzerebbe Depay e Thiago Alcantara Inzaghi

Thiago Motta, qualora la Juventus acquisisse Di Lorenzo, andrebbe a collocarlo certamente sulla destra alternandolo con Cambiaso, Gatti o Weah.

Di Lorenzo può ricoprire anche il ruolo di esterno a tutta fascia ma appare più solido da terzino bloccato dietro.

L'Inter invece, potrebbe ritenere Thiago Alcantara semplicemente un comprimario di Calhanoglu ed utilizzare Depay come primo cambio di Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

I due calciatori alzerebbero il livello internazionale della rosa di Inzaghi, il difficile sarebbe saperli gestire all'interno dello spogliatoio e farli integrare in un meccanismo di squadra già perfettamente funzionante.