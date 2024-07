Dopo il mancato arrivo di Juan Cabal, acquistato dalla Juventus per una cifra complessiva di 12 milioni di euro, per l'Inter è tempo di pensare ad altri profili per rinforzare la difesa in vista del prossimo campionato.

Il nome che negli ultimi giorni sarebbe più vicino ai nerazzurri è allora quello di Jacub Kiwior dell'Arsenal, che approdando alla corte di Simone Inzaghi andrebbe a completare la retroguardia interista accanto ai vari Bastoni, Bisseck e Pavard.

Jacub Kiwior, possibile ritorno in Serie A per il difensore polacco

In caso di passaggio ufficiale in nerazzurro, si tratterebbe di un ritorno in Italia per Jacub Kiwior che da due anni gioca con la maglia dell'Arsenal: a Londra Arteta non l'ha impiegato con continuità, per lui nell'ultimo campionato 20 presenze con 1 gol e 3 assist, con il tecnico dei Gunners ad averlo schierato prevalentemente da terzino sinistro.

Il difensore polacco ha già vestito in Serie A la maglia dello Spezia, dove ha ampiamente convinto da centrale, tanto da spingere i Gunners a sborsare 25 milioni di euro per il suo cartellino.

Al momento non ci sarebbe alcuna trattativa ufficiale tra Inter e Arsenal, ma non sarebbe da escludere una prima offerta nei prossimi giorni, considerati l'imminente avvio del campionato e la necessità di completare il reparto difensivo a disposizione di Simone Inzaghi.

Guardando invece al reparto offensivo, nonostante l'arrivo di Taremi il club starebbe preparando un'offensiva in extremis per arrivare ad Albert Guðmundsson anche se il Genoa continua a fare muro e a chiedere almeno 30 milioni di euro.

Inter, le trattative in uscita

Per quanto riguarda il Calciomercato in uscita, i nerazzurri sarebbero al lavoro per piazzare una lunga lista di esuberi e sfoltire la rosa. Sarebbe ad esempio in stato di avanzamento la trattativa tra Inter e Brest per la cessione di Martin Satriano, che ha disputato l'ultimo campionato proprio con il club francese, per una cifra vicina ai 7 milioni di euro.

Un altro nome in esubero è quello di Joacquin Correa, che avrebbe rifiutato una cessione in Grecia all'AEK Atene in quanto la sua volontà sarebbe quella di rimanere in Italia, laddove al momento però non ci sarebbe alcuna proposta ufficiale fatta eccezione per un semplice interesse manifestato fin qui dal Como.

E' invece arrivata nelle ultime ore l'ufficialità della conferma di Pio Esposito allo Spezia in prestito per un'altra stagione: sempre coi liguri Esposito ha giocato già lo scorso anno segnando 3 gol in 38 partite.