Prosegue il lavoro della dirigenza dell' Inter alla ricerca di un rinforzo in difesa dopo l'infortunio in Copa America di Tajon Buchanan, che dovrebbe restare ai box fino a gennaio. Negli ultimi giorni, Marotta e Ausilio avrebbero intensificato i contatti con l'Hellas Verona per Juan Cabal, il primo nome sulla lista nerazzurra. In alternativa sarebbe spuntato il profilo di Lorenzo Pirola, il difensore classe 2002, cresciuto proprio nel settore giovanile interista, che potrebbe fare ritorno in nerazzurro per la prossima stagione.

Inter, i due nuovi nomi per la difesa sono Cabal e Pirola

Dopo un ottimo finale di stagione con la maglia dell'Hellas Verona, sarebbe concreto l'interesse dell'Inter per Juan Cabal, difensore colombiano classe 2001, alla sua seconda stagione in Serie A. In questo campionato, ha totalizzato 22 presenze senza mettere a referto gol e assist, ma dimostrando di essere un calciatore duttile, in grado di giocare sia come centrale che come laterale di difesa, caratteristiche ideali per Simone Inzaghi, che potrebbe impiegarlo come vice-Bastoni o come alternativa a Dimarco a sinistra. La valutazione di Cabal si aggirerebbe intorno agli 8 milioni di euro, con il giocatore che avrebbe già accettato la nuova destinazione.

Una soluzione low cost per i nerazzurri, è invece rappresentata da Lorenzo Pirola, retrocesso in Serie B con la Salernitana, che vorrebbe cedere il centrale italiano per fare cassa ad una cifra vicina ai 5 milioni di euro. In questo caso, si tratterebbe di un ritorno per il classe 2002, che ha già collezionato una presenza in prima squadra, dopo un lungo percorso tra le giovanili del club meneghino, per poi essere ceduto proprio alla Salernitana per 5 milioni di euro.

È fatta per le cessioni di Zanotti e Oristanio

Oltre ai tre acquisti già ufficializzati di Zielinski, Martinez e Taremi, è arrivata anche la conferma della seconda operazione in uscita per i nerazzurri, che nelle ultime ore hanno salutato con una nota ufficiale Mattia Zanotti, ceduto a titolo definitivo al Lugano per 2 milioni di euro, dopo aver venduto le prestazioni di Franco Carboni al River Plate nella giornata di ieri, con la formula di un prestito oneroso a 500 mila euro e un diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro, mantenendo un'opzione di recompra sul giocatore intorno ai 12 milioni di euro, valida fino al 2027.

La terza cessione interista sarebbe a un passo, con Gaetano Oristanio pronto a vestire la maglia del Venezia per la prossima stagione, dopo una prima annata nel campionato cadetto con il Cagliari. Anche per lui, sarebbe pronto un trasferimento a titolo definitivo, con la possibilità di recompra in favore dei nerazzurri entro le prossime due stagioni.