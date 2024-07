L'Inter è sempre alla ricerca di alcuni tasselli anche in prospettiva futura. L'ultimo nome che è stato accostato ai nerazzurri è quello di Luka Sucic, centrocampista croato del Salisburgo che ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e che in caso di mancato rinnovo potrebbe diventare una pista da battere per averlo a parametro zero nella prossima estate.

Luka Sucic, il talento croato che fa gola alle big europee

Dopo esser stato eliminato all'ultimo secondo con la sua Croazia, proprio dall'Italia di Spalletti, Luka Sucic ha fatto ritorno in Austria al Salisburgo, per riprendere gli allenamenti con la squadra che inizierà il campionato il prossimo 2 agosto, con non poche incertezze riguardo al suo futuro.

Il classe 2001 infatti, dopo l'ottima stagione - conclusa con 6 gol e 6 assist in 37 presenze complessive - ha messo sulle sue tracce diverse big europee, che adesso farebbero leva sulla sua situazione contrattuale, che vede il centrocampista croato in scadenza il prossimo giugno. La valutazione fatta dal Salisburgo si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro, ma il club sa che per evitare di perdere il giocatore a parametro zero ha bisogno di abbassare le sue pretese. Anche l'Inter starebbe monitorando Sucic, con l'ipotesi di prelevarlo proprio a zero nella prossima stagione, con un’operazione simile a quella che ha portato Zielinski a Milano in questa sessione di mercato.

Calciomercato Inter, il punto tra acquisti e cessioni

In Viale della Liberazione, procede intanto il lavoro messo in atto da Marotta e Ausilio per sfoltire la lunga lista di esuberi, anche perchè sarebbero necessarie una serie di cessioni per sbloccare il mercato in entrata dei nerazzurri. Tra le varie trattative in corso, secondo i media francesi sarebbe vicina alla conclusione l'operazione Valentin Carboni al Marsiglia, con il club francese che avrebbe accettato una formula in prestito oneroso da 5 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro e relativo controriscatto in favore dell'Inter, che manterrebbe così il controllo sul giocatore argentino.

Resta complicata la situazione di Joaquin Correa, che ha disputato l'ultimo campionato in Francia proprio con la maglia del Marsiglia, su cui però al momento non ci sarebbero offerte ufficiali. L'argentino starebbe spingendo per fare ritorno alla Lazio, ma l'operazione resta difficile per le richieste interiste e l'alto ingaggio del Tucu.

Queste due uscite, servirebbero a liberare il mercato in entrata dell'Inter, a cui nelle ultime ore sarebbe stato proposto lo scambio Dumfries-Wan Bissaka con il Manchester United, che andrebbe ad agevolare entrambe le squadre, visti i contratti di entrambi i giocatori, in scadenza a Giugno 2025.