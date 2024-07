Nelle scorse ore l'opinionista Francesco Oppini ha commentato sul proprio account X l'amichevole giocata e persa dalla Juventus contro il Norimberga, sottolineando come Thiago Motta abbia steccato malamente alla sua prima uscita in bianconero. Anche il giornalista Paolo Rossi ha detto la propria opinione sul 3-0 incassato dalla formazione bianconera.

Oppini: 'Thiago Motta stecca malamente la prima partita'

L'opinionista Francesco Oppini ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale ha commentato la prima amichevole giocata e persa per 3-0 dalla nuova Juventus di Thiago Motta contro il Norimberga: "Dal Lucento (3-2) al Norimberga (3-0) il passo è breve, peccato che quella Juventus arrivasse da tre scudetti consecutivi, questa assolutamente no.

Thiago Motta stecca malamente la prima. Uniche attenuanti? Mezza squadra fuori, mezza da fare e siamo a luglio".

Il messaggio scritto da Oppini ha scatenato decine di commenti: "Valutare le amichevoli lascia il tempo che trova, io l’unica cosa che penso e dico e che bisogna trovare un rigorista per il resto non giudico e commento", scrive un utente X non in linea con il pensiero dell'opinionista.

Un altro, sulla falsa riga del precedente aggiunge: "Ma analizzi una partita dopo carichi di lavoro mai visti da sta gente ? In campo c’erano ragazzi della next-gen. un po’ di equilibrio nei giudizi. Calma".

Un tifoso infine aggiunge: "Non è vero, avevi portiere e centrocampo, per il resto erano tutti giovani fuori ruolo.

Come sempre il fenomeno serbo sbaglia il rigore e la Juventus perde 3 a 0 con degli scarsi".

Paolo Rossi: 'C'è una cosa positiva dello shock di Norimberga-Juventus: è tornato il campo'

Anche il giornalista sportivo Paolo Rossi ha commentato sul proprio canale X la sconfitta per 3-0 incassata dalla Juventus col Norimberga: "C'è una cosa positiva dello shock di Norimberga-Juventus: è tornato il campo.

Si ragiona su quel che c'è, non su teorie: una squadra a oggi logicamente incompleta, Next Gen sopravvalutata e Thiago Motta che capirà cosa fare in 20 giorni per una Juve che si presenti come si deve".

Come per Oppini, anche in questo caso molti utenti hanno espresso il loro giudizio: "Non possono bastare 20 giorni, la Juventus non potrà essere pronta per l'inizio del campionato, soprattutto se cambierà ancora.

Sarà un cammino lungo e faticoso, magari a inizio 2025 si potrà iniziare a vedere qualcosa. Più probabilmente la prossima stagione, sperando di poter raggiungere il quarto posto" dice un tifoso. Un altro poi aggiunge: "Paolo, ma non è certo uno shock. 26 luglio, in piena preparazione, in regime di "lavori in corso", con in campo forse due titolari nel primo tempo e forse 3 nel secondo, contro una squadra che inizia il suo campionato tra una settimana".