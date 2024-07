Nelle scorse ore il giornalista sportivo Giovanni Albanese ha registrato un video sul proprio canale Youtube sottolineando come Thiago Motta starebbe cominciando a studiare un piano alternativo per la difesa che coinvolgerebbe Federico Gatti, viste soprattutto le difficoltà che la Juventus avrebbe riscontrato in sede di calciomercato per acquisire Riccardo Calafiori.

Juventus, Albanese: 'Viste le difficoltà per Calafiori Motta sta pensando alla soluzione interna Federico Gatti'

Il giornalista sportivo Giovanni Albanese ha parlato sul proprio canale Youtube delle difficoltà che starebbe incontrando la Juventus nel prendere Riccardo Calafiori e della mossa conseguenziale che avrebbe in mente Thiago Motta per giocare senza il centrale del Bologna: "Calafiori è sempre più vicino all'Arsenal che pare essere il club con la migliore offerta per lo stopper romano.

Se tutto andrà come gli intermediari fanno filtrare, sarà molto complicato per la Juve dare a Motta il calciatore che desiderava e di conseguenza l'italo brasiliano starebbe pensando ad una mossa, schierare come difensore di sinistra Federico Gatti".

Albanese ha poi proseguito su questo tema dicendo: "Gatti è un giocatore che piace molto a Thiago Motta soprattutto per l'intensità che può mettere a disposizione della squadra e credo che per le sue caratteristiche e per quelli che sono i principi di gioco dell'italo brasiliano, Gatti potrà trovare collocazione sulla destra. In ogni caso il tecnico bianconero farà un vero e proprio studio dei calciatori che ha a disposizione nel pre-campionato e cosi come analizzerà il profilo di Gatti prenderà in considerazione anche quello di Djalò".

Il portoghese verrebbe impiegato come terzino destro, un ruolo che ha diversi compiti tra i quali coprire le avanzate in zona mediana dei centrali. In merito a questo e viste le difficoltà che sta riscontrando in sede di Calciomercato la Juventus, Thiago Motta ad oggi dovrebbe affidarsi a Bremer e Danilo, due che all'occorrenza sanno anche impostare e venire dentro al campo".

Juventus, i tifosi commentano le parole di Albanese: 'Gatti non è adatto a giocare a destra, non ha i mezzi tecnici'

Tanti tifosi hanno commentato le parole di Giovanni Albanese: "Secondo me Gatti non è adatto a giocare a destra in quanto non all'altezza da un punto di vista prettamente tecnico, almeno allo stato attuale. Spero vivamente di sbagliare" scrive un utente di Youtube dubbioso.

Un altro invece, pessimisticamente sottolinea: "Giovanni è una coperta corta questa squadra. Mancano ancora diverse pedine in vari ruoli, con le coppe campionato infortuni e squalifiche, non so dove possono arrivare. Staremo a vedere".