L'Inter ci prova nuovamente per assicurarsi le prestazioni di Memphis Depay, attaccante olandese che si è svincolato al termine di questa stagione calcistica dall'Atletico Madrid. Il giocatore, seguito anche dal Milan, potrebbe essere una soluzione se Joaquin Correa dovesse ritornare alla Lazio. Al club meneghino si sarebbe anche proposto Wan Bissaka, in uscita dal Manchester United. La Juventus ha invece avviato i contatti con l'entourage di Karim Adeyemi del Borussia Dortmund.

Inter, ritorno di fiamma per il bomber olandese

Memphis Depay è il nuovo obiettivo dell'Inter, che cerca un attaccante per rinforzare la rosa.

L'olandese si sposa alle perfezione con i meccanismi tattici di Simone Inzaghi, potendo giocare sia come punta che da rifinitore nel 3-5-2. Si tratterebbe di un'operazione sostenibile in quanto il giocatore si è svincolato dall'Atletico Madrid e chiederebbe circa 5-6 milioni di euro di stipendio. Prima, però, i nerazzurri vorrebbero cedere giocatori in esubero come Joaquin Correa e Marko Arnautovic. Il primo potrebbe ritornare alla Lazio, mentre l'austriaco non ha molto mercato e, al momento, le uniche piste più concrete portano in Arabia Saudita. Entrambi garantirebbero alle casse di Oaktree circa 10 milioni di euro.

Bissaka strizza l’occhio all’Inter

Wan Bissaka vorrebbe giocare per l’Inter.

Il terzino è in scadenza nel 2025 con i Red Devils e sarebbe entusiasta di approdare alla Pinetina. I nerazzurri lo prenderebbero in considerazione soltanto a parametro zero, anche perché la priorità, al momento, è quella di ingaggiare un centrale di difesa. Inoltre, se Dumfries dovesse rinnovare il suo contratto, potrebbe raffreddarsi la pista Wan Bissaka, che resterebbe comunque nei radar dei dirigenti come possibile opzione a basso costo.

Juve, obiettivo Karim Adeyemi: la strategia di Giuntoli

La Juventus fa sul serio per Adeyemi, esterno offensivo in scadenza nel 2027 con il Borussia Dortmund. Il giocatore interessa anche al Chelsea, ma Cristiano Giuntoli avrebbe incontrato l'entourage del giocatore e avuto dei contatti con la dirigenza tedesca. L'offerta dei bianconeri potrebbe essere formulata sulla base di circa 35-40 milioni di euro.

Adeyemi è un chiaro obiettivo di Thiago Motta, il quale lo ritiene fondamentale per il 4-3-3, sia come esterno da inserire su entrambe le corsie che come falso nove. La strategia della Juventus è quella di bloccare il giocatore per poi andare a trattare con il Borussia Dortmund. Il giocatore potrebbe essere finanziato dalla cessione di Matias Soulè che sta trattando da diverso tempo con la Roma e che garantirebbe alle casse torinesi circa 30 milioni di euro.