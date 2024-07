Con il ritiro precampionato appena cominciato, prosegue il lavoro della dirigenza del Milan, che con l'arrivo di Paulo Fonseca in panchina vuole ritornare ai vertici e fornire all'allenatore portoghese nuovi profili per puntare allo Scudetto. Oltre all'attacco, con Morata che sarebbe sempre più vicino all'arrivo, resta da puntellare anche il centrocampo, che nell'ultima stagione ha visto molti infortuni complici del calo di prestazioni dei rossoneri. Gli ultimi nomi accostati al Diavolo, sono quelli di Adrien Rabiot e Viktor Tsygankov, per cui Moncada e Furlani potrebbero accelerare le trattative nei prossimi giorni, e portare alla corte di Fonseca i due nuovi innesti.

Adrien Rabiot, resta aperta l'ipotesi Milan

Al termine dell'Europeo concluso in semifinale con la sua Francia, resta ancora in bilico il futuro di Adrien Rabiot, che dopo aver rinnovato per una sola stagione con la Juventus, ha visto scadere il suo contratto con i bianconeri il 30 giugno, e al momento rimane nella lista degli svincolati. Il Milan, starebbe continuando a fare pressing sul giocatore, offrendo un contratto da 8 milioni a stagione, ma non sarebbe l'unico club sulle tracce del centrocampista, su cui potrebbe inserirsi anche il Real Madrid, dopo il ritiro dal calcio giocato di Toni Kroos. Nei prossimi giorni, potrebbe scatenarsi un'asta di mercato per Rabiot, che ha fretta di trovare la sua prossima destinazione, con la nuova stagione ormai alle porte, e per cui non sarebbe del tutto da escludere un ritorno alla Juventus, nel caso in cui nessuna squadra sia in grado di raggiungere le cifre richieste dal francese.

Milan, cresce l'interesse per Viktor Tsygankov

L'ultimo nome ad entrare nella lista della dirigenza rossonera, sarebbe quello di Viktor Tsygankov, trequartista ucraino classe 1997, reduce da un'ottima annata con la maglia del Girona in LaLiga, con cui ha messo a referto 8 gol e 7 assist in 30 presenze, trascinando la squadra spagnola alla sua prima storica qualificazione in Champions League.

Per il talento ex Dinamo Kyiv, il Girona ha posto una clausola rescissoria da 30 milioni di euro, cifra simile ai 26 milioni di euro complessivi dell'operazione De Ketelaere-Atalanta, che potrebbero adesso essere reinvestiti, per l'acquisto di un nuovo fantasista. Sul giocatore però, sarebbe forte l'interesse di diversi club inglesi, tra cui l'Arsenal e il Newcastle che farebbero sul serio e potrebbero presto presentare un'offerta ufficiale al calciatore.

Al momento, sponda Milan, non ci sarebbe alcuna proposta concreta, ma così come per Rabiot, i rossoneri potrebbero affrettare i tempi, in modo tale da concedere a mister Fonseca una rosa completa in tutti i reparti per competere nelle quattro competizioni che attendono il Diavolo nella prossima stagione.