Secondo le ultime indiscrezioni rivelate di calciomercato da Luca Momblano su Juventibus, Thiago Motta si starebbe cominciando a preoccupare per lo stallo tra Juventus ed Atalanta per l'eventuale passaggio in bianconero di Teun Koopemeiners. L'insider ha poi rivelato come il club bianconero avrebbe contattato Adrien Rabiot per capire le sue intenzioni per il futuro.

Juventus, Momblano: 'Il club non ha intenzione di offrire 60 milioni per Koopmeiners e Motta comincia a preoccuparsi'

Il giornalista sportivo Luca Momblano è intervenuto come di consueto alla trasmissione Twitch Juventibus e parlando della trattativa che sarebbe in corso fra la Juve e l'Atalanta per Teun Koopmeiners ha rivelato: "La Juventus non valuterà 60 milioni di euro Koopmeiners dell'Atalanta e Thiago comincia ad essere preoccupato non per la trattativa ma perché da quello che ho capito pensava in tutta onestà di poterlo avere a disposizione prima.

Ricordiamo peraltro che il giocatore ora è fuori per un infortunio, però il fatto che la trattativa possa prolungarsi ad agosto crea un pò d'ansia alla Continassa".

Momblano ha poi parlato di Rabiot dicendo: "L'ha chiamato anche il Napoli, ma a me risulta una cosa, che ci sia stato un nuovo contratto tra il francese e la Juventus. Per come l'ho raccolta aggiungo che a farsi vivi sono stati i bianconeri chiedendo al calciatore che intenzioni abbia. A Livello formare ancora oggi il club piemontese fa sapere che Rabiot non gli ha dato una risposta".

Il giornalista in seguito ha rivelato: "C'é stato un incidente diplomatico con il Venezia: nel pieno della trattativa per la cessione a titolo definitivo per Nicolussi Caviglia, per il quale la Juve chiedeva 7/8 milioni di euro mentre i lagunari ne offrivano 4 subito, il Venezia ha improvvisamente scelto di pagare 5 milioni più bonus per Oristanio dell'Inter.

Da quello che ho raccolto dunque, Giuntoli ha fatto sapere al Venezia di non avere più intenzione di dargli Barbieri neanche in prestito".

Sui tanti cambiamenti che dovrebbe effettuare in rosa la Juventus, Momblano ha infine detto: "La paura è che il club rimanga a metà strada, perché so che non si può fare tutto in una sessione di mercato e i cambiamenti che ha in testa Giuntoli sono davvero tanti".

Juventus, i tifosi rispondo a Momblano: 'A poco più di un mese dall'inizio del campionato siamo un cantiere aperto come'

Le parole dette da Momblano sono state commentato da numeri tifosi: "A poco più di un mese dall'inizio del campionato siamo un cantiere aperto come gli ultimi anni , nulla di nuovo come vogliono far passare" dice un utente di Youtube evidentemente preoccupato da come sta evolvendo il mercato della Juve.

Un altro poi aggiunge: "Tutti questi elogi per Giuntoli sono esagerati: attualmente in rosa non c'é neanche l'ombra di esterni sinistri e vedere ancora Kostic sarebbe una tortura. A destra c'è Weah e l'adattato Cambiaso mentre come centrali servono due calciatori viste le uscite. A Centrocampo ne serve ancora uno mentre l'attacco è un reparto da rinnovare completamente".