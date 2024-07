La Juventus è al lavoro per definire i rinforzi per migliorare una rosa che dovrà competere in campionato e in Champions League. Con l'arrivo di Thiago Motta c'è l'esigenza di rinforzare soprattutto le fasce offensive, non è un caso che diversi giocatori importanti sono stati avvicinati alla società bianconera. Fra questi Karim Adeyemi, ala offensiva del Borussia Dortmund e della nazionale tedesca. Il ritiro estivo in Germania è servito al Football Director Cristiano Giuntoli per incontrare, prima dal vivo e poi via chiamata video, il papà agente sportivo di Adeyemi.

L'intesa sarebbe stata raggiunta, manca quella con il Borussia Dortmund, come ha spiegato di recente il giornalista sportivo Nicolò Schira.

Il giornalista Schira ha parlato del possibile approdo di Adeyemi alla Juventus

"Dietro le quinte - Giuntoli ama Karim Adeyemi dal lockdown. Voleva già ingaggiarlo al Napoli durante l'estate 2020, quando Adeyemi giocava per il Salisburgo. Dialoghi positivi con il padre-agente Abbey: Juventus lo considera l'obiettivo principale come esterno. Il Borussia Dortmund chiede 45 milioni di euro". Questo il post pubblicato da Nicolò Schira. Una somma importante quella richiesta dalla società tedesca anche se non è da scartare la possibilità si definisca un prestito oneroso con riscatto la prossima stagione.

La società bianconera proverà a trattare e secondo le ultime indiscrezioni di mercato non vorrebbe spendere più di 35-40 milioni di euro per il tedesco. Adeyemi guadagna circa 2,5 milioni di euro netti a stagione (5 milioni di euro lordi) e questo agevolerebbe l'approdo nella società bianconera, che tiene sempre conto del monte ingaggi.

La politica ingaggi di Giuntoli

Interessante notare come la Juventus stia investendo molto sul mercato, magari anche sui cartellini, ma sta cercando di non appesantire il monte ingaggi. Il Football Director Cristiano Giuntoli al momento ha definito gli acquisti di Douglas Luiz, Di Gregorio, Thuram e Cabal, quello che guadagna di più è il brasiliano con circa 5 milioni di euro a stagione.

Per gli altri invece siamo a poco più di 2 milioni di euro a stagione. Tenendo conto dei nomi avvicinati alla Juventus nelle ultime settimane, tale politica continuerà anche anche con i nuovi acquisti. Per Todibo ad esempio si parla di un ingaggio da 3 milioni di euro a stagione, Adeyemi invece potrebbe andare a guadagnare 3,5-4 milioni annui. L'unico giocatore che ha un ingaggio pesante rispetto a quelli avvicinati alla Juventus è Jadon Sancho, ma non è da scartare la possibilità che in caso di arrivo il Manchester United contribuisca in parte al pagamento del suo stipendio.