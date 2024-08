Nelle prossime ore il Crotone potrebbe cedere il terzino sinistro Manuel Nicoletti al Picerno. Nelle scorse settimane le due società hanno già operato insieme con l'acquisto da parte dei calabresi del centrocampista Andrea Gallo e ora il club lucano potrebbe attingere alla rosa dei rossoblù per acquistare a titolo definitivo il calciatore in esubero nella rosa di Emilio Longo. Il Crotone rimane inoltre interessato al centrale difensivo Matteo Gilli, sempre del Picerno, che però non dovrebbe muoversi in questa finestra di mercato estivo.

Il Picerno su Nicoletti

Escluso lo scorso campionato dalla rosa il terzino sinistro Manuel Nicoletti sarebbe ormai prossimo al trasferimento al Picerno. La squadra della Leonessa avrebbe individuato in lui un rinforzo per la corsia sinistra. Lo scorso campionato non aveva ottenuto nessuna presenza nel girone d'andata nel Crotone di Lamberto Zauli, mettendone poi insieme cinque nel girone di ritorno in prestito alla Casertana. Ritornato a fine stagione a Crotone, il laterale mancino non è mai stato impiegato in amichevole, pure svolgendo la fase di preparazione estiva a Trepidò, agli ordini del nuovo tecnico Emilio Longo. L'accordo fra i due club sarebbe vicino e l'ufficialità dell'operazione potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Manuel Nicoletti, nativo di Catanzaro è cresciuto nel settore Primavera dei rossoblù, facendo il suo esordio in prima squadra in Serie B nel torneo 2014-2015. Poi era arrivato il trasferimento a titolo definitivo al Catanzaro dove ha disputato tre stagioni. Da lì il passaggio al Monopoli e poi al Foggia, prima di essere acquistato nuovamente dal Crotone, senza però trovare spazio in squadra ed essere girato in prestito a Casertana e Reggiana.

Crotone, le altre trattative

In difesa il Crotone dovrà ancora operare in entrata per completare il reparto. Nelle scorse ore i calabresi avrebbero imbastito una trattativa con il Torino per l'acquisizione in prestito del difensore Ange N'Guessan, reduce dal prestito in Serie B alla Ternana.

Il Crotone starebbe inoltre trattando con il Potenza per l'acquisto a titolo definitivo del centrale difensivo Nicolò Armini, cresciuto nel settore giovanile della Lazio.

Per la difesa rimane pure il gradimento per il difensore centrale Matteo Gilli del Picerno.

In uscita ci sarebbero alcuni calciatori poco utilizzati, tra questi il centrocampista Luis Rojas e qualche giovane da mandare a giocare altrove in Serie C per maturare esperienza.