Manca poco alla chiusura di questa sessione di calciomercato e, in attesa di ufficializzare Teun Koopmeiners, la Juventus è impegnata a trovare una sistemazione per i calciatori in esubero. Tra questi c’è Tiago Djaló, difensore portoghese che interessa al Reims, squadra francese di Ligue1.

Ultimi giorni di mercato che vedrebbero protagoniste anche Milan e Roma, con il possibile ritorno del club rossonero su Tammy Abraham. Rossoneri che starebbero ragionando sulla base di uno scambio tra l'attaccante inglese e Alexis Saelemaekers, profilo molto gradito al tecnico della Roma Daniele De Rossi, più un conguaglio di cinque milioni di euro in favore dei giallorossi.

Il Reims valuterebbe il prestito con diritto di riscatto per Tiago Djaló

Alla Juventus dal gennaio 2024, Tiago Djaló ha esordito in Serie A nell’ultima partita di campionato vinta dai bianconeri contro il Monza, subentrando ad Alex Sandro. Tuttavia, il giocatore portoghese non ha mai convinto del tutto la dirigenza bianconera, anche prima dell’arrivo di Tiago Motta, tanto da essere ormai da tempo sul mercato.

Accostato in questa sessione di Calciomercato anche a Roma e Porto, il futuro del calciatore portoghese della Juventus potrebbe essere in Ligue1. Infatti, sulle tracce di Tiago Djaló pare esserci il Reims, che per il centrale difensivo bianconero valuterebbe anche un prestito con diritto di riscatto.

Per il cartellino di Abraham la Roma vorrebbe incassare almeno 25 milioni di euro

Dopo l’arrivo di Artem Dovbyk, lo spazio alla Roma per Tammy Abraham si sarebbe ridotto drasticamente anche per la concorrenza di Shomurodov. Inoltre, dopo la decisione di proseguire la propria carriera in giallorosso da parte di Paulo Dybala, il centravanti inglese sarebbe tra i profili giallorossi più appetibili sul più mercato, con la Roma che valuta il suo cartellino almeno 25 milioni di euro.

Soldi che andrebbero a coprire parte degli investimenti fatti dai Friedkin e condizioni che starebbero spingendo la Roma a cercare un acquirente per Abraham. Sulle tracce dell’attaccante inglese ci sarebbero alcuni club di Premier League, West Ham ed Everton su tutti. Nel recente passato si è parlato anche di Saudi Pro League e Milan.

Società, quella rossonera, che avrebbe già cercato in passato l’attaccante e che Abraham gradisce molto.

Il possibile scambio tra Tammy Abraham e Saelemaekers

L'inizio di questo campionato è stato piuttosto negativo per entrambe le squadre, con evidenti problemi sia in fase difensiva che sugli esterni per la Roma e nel reparto offensivo per il Milan. A preoccupare di più in casa Milan, oltre all’incostanza di Rafael Leão, è la mancanza di un centravanti in grado di sostituire Alvaro Morata, o all'occorrenza, di giocare al fianco dello spagnolo.

Condizioni che starebbero spingendo il Milan a valutare l’inserimento in rosa di un attaccante in grado di colmare queste lacune. Profilo che potrebbe corrispondere a quello di Abraham, con la Roma che dopo aver sistemato la difesa con l'imminente arrivo di Kevin Danso, potrebbe completare il reparto offensivo con Saelemaekers. Uno scambio di giocatori che oltre a prevedere un conguaglio di 5 milioni di euro circa in favore dei giallorossi, potrebbe sistemare in buona parte i problemi di Paulo Fonseca e Daniele De Rossi.