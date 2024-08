Nelle scorse ore il giornalista Luca Momblano ha parlato a Juventibus di quanto starebbe accadendo in casa Juventus con Federico Chiesa, rivelando come il padre Enrico avrebbe chiesto di incontrare i dirigenti del club per cercare una soluzione tra le parti. Una soluzione che potrebbe consistere in un rinnovo ponte di un solo anno.

Momblano: 'Ora Enrico Chiesa si è messo in prima fila per il figlio e potrebbe riaprire il discorso del rinnovo ponte'

Il giornalista sportivo Luca Momblano ha parlato sul proprio canale Youtube rivelando degli aggiornamenti sul caso che sta coinvolgendo Federico Chiesa e la Juventus: "Da quello che mi risulta Enrico Chiesa si è messo in prima fila e avrà intenzione di muovere i fili per conto del figlio.

Federico con il suo agente Ramadani hanno combinato dei guai e il padre adesso ha intenzione di andare per prima cosa a parlare con la Juventus. Il papà dell'esterno avrebbe dunque chiesto un incontro con la società bianconera, vediamo se gli verrà concesso". Momblano ha continuato: "Enrico Chiesa ha diverse convinzioni per il futuro del proprio figlio: innanzitutto andare all'estero per mostrare chissà cosa è sbagliato. Secondo l'ex calciatore, Federico dovrebbe restare in Italia perché quello è un campionato che conosce. Dunque ribadisco, che l'intenzione del papà dell'esterno è quello di parlare in primis con la Juventus e perché no, magari chiedere alla società di attuare un piano per rilanciare l'attaccante.

Si potrebbe dunque riaprire il discorso del rinnovo ponte di un anno".

Momblano ha poi aggiunto: "Se alla Juventus avranno chiuso la serranda, allora sempre Enrico Chiesa deciderà la fase successiva. Da quello che so, il fatto che sono uscite le voci sull'Inter e sul Milan hanno infastidito il padre dell'esterno, in quanto non veritiere e dannose per la reputazione dello stesso Federico".

Infine il giornalista ha detto: "Il pensiero della Juventus? non penso che si sia modificato rispetto agli ultimi giorni ma dato che non ho un ritorno specifico di oggi da fonte diretta bianconera non mi espongo eccessivamente. Certo è che Ramadani verrà messo da parte in questa vicenda".

Juve, i tifosi non perdonano Chiesa: 'Servono calciatori attaccati ai colori'

Tanti tifosi hanno commentato le parole dette da Momblano: "Chiesa non fa parte del progetto pertanto deve trovarsi una squadra, solo gente attaccata ai colori non mercenari, poi negli ultimi due anni non ha dato il contributo sperato" scrive un utente su Youtube.

Un altro sulla falsa riga del precedente aggiunge: "Lo dico da due mesi, bisogna mettere la Chiesa al centro della tribuna. Ramadani come fece Antun per Dybala, ha messo in cattiva luce il suo assistito e i rapporti con la Juventus, punto".