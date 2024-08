Secondo le ultime indiscrezioni confermate dal giornalista Daniele Longo su calciomercato.com, il ds della Juventus Cristiano Giuntoli avrebbe incontrato l'agente di Galeno trovando la sua apertura totale ad un possibile trasferimento del lusitano a Torino. Ora il club piemontese potrebbe accelerare le trattative con il Porto che per il calciatore chiederebbe 35 milioni di euro.

Juventus, Giuntoli parla con l'agente di Galeno trovando la sua apertura a traferirsi a Torino: ora bisognerà trattare col Porto

La Juventus starebbe accelerando per Galeno del Porto e secondo le ultime indiscrezioni, il direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli si sarebbe incontrato nelle scorse ore con l'agente del calciatore lusitano.

A rendere nota la notizia è stato dunque il giornalista Daniele Longo che su Calciomercato.com ha scritto nello specifico: "La Juve fa sul serio per Galeno, ed è partita ufficialmente la missione per l’ala sinistra brasiliana di proprietà del Porto. Giuntoli ha incontrato l’agente del giocatore Bertolucci, i rapporti sono ottimi e hanno portato a una chiara e totale apertura alla soluzione bianconera. Ma c’è di più: Galeno ha almeno altre due proposte sul tavolo ma ha dato priorità alla Juve". Secondo Longo la prima richiesta per Galeno del Porto, che ad oggi deve monetizzare per ragioni economiche legate al fair play finanziario imposto dall'UEFA, si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro.

Una cifra che la Juventus e Giuntoli vorrebbero abbassare di almeno 10 milioni. In tutto questo sul tavolo delle due società ci sarebbero più nomi in ballo come ad esempio quello di Tiago Djalò, difensore bianconero che piacerebbe e non poco al Porto.

Juventus, i tifosi sulla trattativa di Galeno: 'Giuntoli parla con gli agenti ma l'ha capito che deve parlare con i club?'

Tanti tifosi hanno dunque commentato l'indiscrezione che vorrebbe la Juventus forte su Galeno: "Ma Giuntoli incontra tutti i procuratori dei giocatori e trova gli accordi. Ma ha capito che gli accordi li deve trovare con le società proprietarie dei cartellini?

Ha svenduto tutti i talenti della Next Gen per andare a prendere calciatori con valutazioni astronomiche che dovrà sborsare per forza altrimenti resta con una rosa di 15/16 giocatori e 11 fuori rosa che non piazzerà mai" scrive un utente tra il serio ed il faceto. Un altro poi aggiunge: "Galeno? 26 anni, nel pieno della forma, se riusciamo a portarlo a casa per 25 milioni secondo me è un gran colpo. Speriamo bene, anche perché può fare più ruoli in attacco".

Infine un tifoso dice: "Se la Juve prende Gonzalez, Galeno e Koopmeiners, diventa la favorita principale per lo scudetto, vedo molto bene anche Milan e Roma, mentre Inter e Napoli allo stato attuale vengono date per favorite solo dai giornalisti, l'Inter ha una squadra di pensionati e il Napoli non è all'altezza di Conte".