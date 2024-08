L'Inter in questa sessione estiva di Calciomercato potrebbe chiudere con l'acquisto di Tomas Palacios dell'Independiente Rivadavia. Nerazzurri che, però, starebbero già lavorando in vista della prossima stagione, dato che Ausilio e Marotta sono noti per programmare al meglio il mercato con largo anticipo, come dimostrano anche gli ingaggi di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. Il prossimo anno sarà sicuramente rivoluzionata la difesa, con Francesco Acerbi e Stefan De Vrij in uscita e uno dei nomi in orbita nerazzurra è Virgil Van Dijk, anche se al momento è più un sogno che una trattativa concreta.

Il Napoli è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo in questa sessione di mercato. Chiuso Billy Gilmour dal Brighton, gli azzurri non si fermano e cercano almeno un altro innesto. Uno dei nomi che piacerebbe è quello di Edoardo Bove, che alla Roma rischia di non trovare spazio dopo l'arrivo di Le Féé. Le due società hanno cominciato a parlarne e il nome può tornare in auge qualora non si riuscisse a chiudere per McTominay.

Inter su Van Dijk

Uno dei club che è noto per lavorare bene soprattutto sul mercato degli svincolati, facendo di necessità virtù a causa dei problemi di bilancio, è sicuramente l'Inter, che sta sistemando i conti in questi ultimi anni. I nerazzurri il prossimo anno dovranno cambiare molto nel reparto arretrato visto che sono in scadenza di contratto sia Francesco Acerbi che Stefan De Vrij e si pensava che un centrale potesse arrivare già nell'immediato ma non ci si poteva permettere pesanti investimenti in quel ruolo essendo già coperti.

Non si sa se si potranno fare il prossimo anno e per questo motivo la società nerazzurra sta lavorando per un colpo a parametro zero. Il sogno risponde al nome di Virgil Van Dijk, che è in scadenza di contratto a giugno 2025 con il Liverpool e al momento non pare intenzionato a prolungare.

Come arrivare a Van Dijk

L'Inter il prossimo anno potrebbe lasciare andare sia Francesco Acerbi che Stefan De Vrij, in scadenza di contratto.

I loro ingaggi complessivamente pesano per oltre 12 milioni di euro al lordo. Quella cifra potrebbe servire ai nerazzurri per arrivare proprio a Virgil Van Dijk.

Ovviamente bisognerà vedere le pretese del centrale olandese e se avrà la volontà di restare nel calcio che conta, ma in quel caso il giocatore potrebbe anche accettare un annuale, con opzione per il secondo anno a cinque milioni di euro netti a stagione.

In questo modo il club meneghino avrebbe anche lo spazio per prendere un altro difensore.

Napoli su Bove

Il Napoli avrebbe messo gli occhi su Edoardo Bove, giovane centrocampista classe 2002 che alla Roma rischia di non trovare più spazio. Gli azzurri si stanno guardando intorno visto che hanno chiuso per Billy Gilmour dal Brighton e cercano un altro innesto. Si è parlato di McTominay ma la trattativa con il Manchester United è sicuramente più complicata.

Con la Roma, invece, i due club potrebbero imbastire uno scambio alla pari, con i partenopei che metterebbero sul piatto il cartellino di Cyril Ngonge, che dopo l'arrivo di David Neres rischia di trovare ancora meno spazio. Ovviamente adesso la priorità è cercare di chiudere Romelu Lukaku, dopodiché i discorsi con la Roma per Bove potranno entrare nel vivo.