Il Crotone tornerà in campo nella serata di lunedì 26 agosto (ore 20.30) contro il Team Altamura per l'esordio stagionale allo stadio comunale Ezio Scida di Crotone. La società rossoblù ha avviato la vendita dei biglietti per la sfida, con la possibilità di acquisto per i tifosi fino a inizio gara. In questi giorni prosegue anche la campagna abbonamenti Noi siamo Magna Grecia, con diverse centinaia di tessere rinnovate nonostante qualche problema tecnico che ha condizionato la fase di prelazione per i vecchi abbonati.

Crotone, riapre il botteghino

Il Football Club Crotone ha comunicato che a partire dalla mattinata di giovedì 22 agosto, alle 12, ha preso il via la vendita dei biglietti per Crotone-Team Altamura, gara valida per la prima giornata di Serie C Now.

I titoli d'accesso potranno essere acquistati online sul portale di TicketOne e nei punti vendita TicketOne abilitati. Sarà possibile effettuare l’acquisto dei biglietti anche presso il Ticket Point ufficiale di via G. Di Vittorio a Crotone. I prezzi dei tagliandi sono rimasti invariati rispetto a quelli proposti nella stagione scorsa.

Prosegue la campagna abbonamenti

Ad inizio settimana il Crotone ha dato il via alla campagna abbonamenti Noi siamo Magna Grecia per la stagione sportiva 2024-2025.

In attesa dei dati ufficiali, nelle prime giornate sono state sottoscritte alcune centinaia di tessere. Un dato inferiore rispetto allo scorso anno anche dovuto ad alcuni problemi di natura tecnica che hanno condizionato il rilascio dei nuovi abbonamenti.

Fino al 25 agosto sarà attiva la fase di prelazione dove i vecchi abbonati potranno rinnovare la tessera, ottenere uno sconto fedeltà e mantenere il posto dello scorso campionato.

Dal 26 agosto fino al 6 settembre sarà attiva invece la libera vendita dove tutti potranno sottoscrivere uno o più abbonamenti.

La prima con l'Altamura

Come da calendario il Crotone esordirà in casa contro la neo promossa Team Altamura del tecnico Daniele Di Donato. La gara sarà particolarmente seguita dai tifosi del Crotone anche per la presenza tra le fila dei pugliesi dell'ex capitano rossoblù Guillaume Gigliotti.

Il calciatore, svincolato il 30 giugno, ha firmato un contratto con il team Altamura e potrebbe essere uno dei titolari dei biancorossi nella sfida dell'Ezio Scida.

La gara sarà trasmessa sia dalla piattaforma satellitare Sky Sport sia dal canale RaiSport. La sfida non si disputerà alle ore 20.45 come da prima calendarizzazione della Lega Pro ma alle 20.30, proprio per favorire la diffusione televisiva dell'incontro.