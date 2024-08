Vigilia di gara per il Crotone che affronterà il Catania allo Stadio "Massimino" nella serata di domenica 18 agosto alle ore 21:00. La formazione di Emilio Longo, dopo aver superato per 1-0 il Messina (13' st Tumminello) in casa, sarà impegnata nella trasferta siciliana. Una gara non semplice per i calabresi contro la formazione che ha vinto la scorsa edizione della Coppa Italia di Serie C. A presentare questa gara è stato lo stesso allenatore crotonese Emilio Longo in una video-intervista pubblicata dalla società rossoblù. Per il tecnico tornerà a disposizione il difensore Davide Di Pasquale, assente per squalifica nel turno precedente.

Longo, testa al Catania

Quella contro il Catania rappresenterà la seconda sfida ufficiale della stagione sportiva 2024-2025 che, per pura casualità, avverrà ancora una volta contro una squadra siciliana. "Mi aspetto una squadra che continui il suo percorso di crescita - ha dichiarato Emilio Longo -, affronteremo una squadra importante e noi dovremo lavorare sui nostri principi. Dovremo creare le condizioni per mettere in difficoltà l'avversario e questo sarà un test che potrà darci alcune risposte in merito all'acquisizione dei principi di gioco. L'obbiettivo? Passare il turno, ma anche vedere una crescita da parte della squadra. Le risposte durante la settimana sono state positive".

Crotone, tra mercato e campionato

Il Crotone che giocherà a Catania avrà a disposizione quasi tutti gli effettivi della rosa. "La squadra sta bene - ha rilanciato l'allenatore del Crotone -, abbiamo avuto solamente una piccola noia per Silva che starà a riposo precauzionale. Per il resto i ragazzi sono tutti arruolabili e avrò l'imbarazzo della scelta".

Una squadra nuova il Catania, allenato quest'anno da mister Toscano. "Non abbiamo avuto modo di studiare a pieno il Catania se non nel modo in cui si posiziona in campo. Avremo bisogno di lavorare sui nostri principi per essere bravi e rispondere in modo corretto alle difficoltà che la gara ci presenterà. Acquisendo al meglio i principi di gioco, la squadra potrà crescere ancora e contrastare al meglio il Catania.

Dovremo dimostrare in campo il nostro valore".

Crotone, le trattative del calciomercato

Nelle ultime settimane l'asse Crotone-Catania è stato particolarmente "caldo" per via della possibile cessione dell'attaccante Guido Gomez agli etnei. La trattativa, al momento, non è chiusa, e nelle ultime giornate si è anche fatta strada l'ìpotesi di una riconferma del calciatore per un'altra stagione in Calabria. Guido Gomez farà parte dei convocati per la gara del "Massimino", ma potrebbe partire dalla panchina per subentrare a gara in corso. Il Catania, negli ultimi giorni, starebbe valutando altri calciatori per rinforzare l'attacco, con il profilo più gettonato che porta il nome di Adriano Montalto della Casertana.