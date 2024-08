Allo scoccare della mezzanotte del 30 agosto è terminato il Calciomercato estivo. Il Genoa, dopo le voci riguardanti un tentativo per l'ex Inter Ivan Perisic (in rotta di collisione con la sua squadra attuale, l'Hajduk Spalato, guidata da Gattuso), non ha fatto segnare rilevanti operazioni in entrata. Nonostante la chiusura dllllllel mercato, il club rossoblù è ancora alle prese con alcuni esuberi, ovvero tre calciatori che l'allenatore Alberto Gilardino non ritiene più necessari per il suo progetto tecnico. Si tratta dell'attaccante turco Guven Yalcin, del laterale sinistro Marko Pjaca e del centrocampista Filippo Melegoni.

Non è detto che i tre giocatori restino ad allenarsi con il resto della squadra a Pegli. Infatti, pare che il Genoa si stia ancora muovendo per trovare sistemazione ai suoi tre esuberi in quei campionati in cui la finestra estiva del calciomercato è ancora aperta. E così, mentre sembra che Yalcin possa andare in Portogallo e Melegoni in Romania, per Pjaca si fa sempre più concreta l'ipotesi di una rescissione contrattuale.

Yalcin piace ai portoghesi dell'Arouca

Il Genoa in queste ore starebbe definendo i dettagli con la squadra portoghese Arouca per il passaggio in prestito del centravanti turco Guven Yalcin. Dopo aver giocato (sempre in prestito) nella stagione 2023-2024 con i turchi del Fatih Karagumruk (36 presenze e 9 reti tra campionato e Coppa di Turchia), l'attaccante 25enne avrebbe già fatto le valigie per andare in Portogallo e misurarsi con la Primeira Liga lusitana.

L'Arouca, infatti, milita nella Serie A portoghese e, dopo tre giornate di campionato (in attesa della quarta partita che vedrà la formazione di Porto sfidare in trasferta il Rio Ave domenica 1° settembre alle ore 19), si trova in 12ª posizione con tre punti.

La formula con la quale Yalcin dovrebbe andare all'Arouca pare sia quella del prestito: da definire se verrà inserito un diritto o un obbligo di riscatto.

Pjaca verso la rescissione, Melegoni in Romania

Un altro esubero della rosa del Genoa potrebbe trasferirsi all'estero. Il centrocampista Filippo Melegoni, infatti, avrebbe richieste da alcune formazioni del campionato rumeno. Anche in questo caso, il Genoa avrebbe ancora tempo per lasciar partire il 25enne bergamasco perché il calciomercato estivo in Romania è ancora aperto.

È sfumata, invece, la pista che fino a qualche settimana fa sembrava potesse portare Melegoni al Bari.

Diverso il discorso per Pjaca. Il terzino sinistro croato dovrebbe arrivare ad una rescissione del contratto bilaterale con il Genoa. In questo modo, da svincolato, l'esterno mancino (ancora alla ricerca della condizione migliore dopo un infortunio al crociato che ne ha condizionato le prestazioni) avrebbe maggiori opportunità di guardarsi intorno per trovare un'altra squadra in grado di consentirgli di tornare a giocare con una certa continuità.