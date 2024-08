Durante la conferenza stampa di presentazione di Monza-Genoa, il tecnico rossoblù Alberto Gilardino ha risposto anche ad alcune domande riguardanti il mercato. In particolare, gli è stato chiesto di Fabio Miretti, per il quale il Genoa ha trovato l'accordo con la Juventus per il passaggio in prestito secco alla formazione ligure. Pur senza sbottonarsi troppo, Gilardino ha evidenziato come il centrocampista piemontese abbia le qualità giuste per dare ulteriori vantaggi al gioco della sua squadra. Tuttavia, l'allenatore rossoblù ha preferito non approfondire il discorso, non essendoci (ancora) l'ufficialità dell'arrivo di Miretti.

Innanzitutto, Gilardino ha ammesso che, dopo l'addio di Strootman, il Genoa ha bisogno di un calciatore che possa andare a coprire il vuoto lasciato dal 34enne olandese. Quindi ha aggiunto che la società ha delle idee per intervenire sul mercato e per migliorare la qualità della rosa laddove vi siano ancora delle lacune.

A domanda precisa su Miretti, Gilardino ha risposto: "Ha fatto vedere il suo valore nella Juventus. Ha corsa e tecnica". Dunque, per l'allenatore genoano, il centrocampista ventunenne è in grado di portare caratteristiche positive in una squadra. Ma poi ha ricordato che, mancando qualsiasi tipo di ufficialità: "Al momento non so dirvi altro".

Gilardino ha espresso la sua opinione anche sulla decisione di Dybala di rifiutare un'offerta vantaggiosa dall'Arabia per rimanere alla Roma.

L'allenatore del Grifone ha elogiato l'attaccante argentino, affermando: "I soldi non sono tutto."

Gilardino applaude Dybala: 'I soldi non sono tutto'

Inevitabile non fare qualche riferimento a Gudmundsson che ha lasciato il Genoa per andare alla Fiorentina. Sull'eventuale sostituzione dell'islandese, Gilardino ha ammesso che non è semplice trovare altri giocatori che abbiano delle caratteristiche simili.

Ad ogni modo, insieme ai dirigenti stanno valutando alcuni profili, ma non è detto che arrivi necessariamente l'erede di Gudmundsson. Se ciò dovesse accadere, Gilardino ha dichiarato che dovrà essere lui capace di: "Esaltare quelli che ho a disposizione".

Mettendo per un attimo da parte il Genoa, Gilardino ha dato il suo parere sulla scelta di Dybala di rinunciare ad una ricca offerta proveniente dall'Arabia per restare alla Roma.

L'allenatore del Grifone ha applaudito l'attaccante argentino, dicendo: "I soldi non sono tutto. La passione, il momento, l'emozione che un giocatore vive in una città sono situazioni personali".

Gilardino ritiene che la decisione di Dybala abbia rappresentato uno spot positivo per il mondo del calcio soprattutto perché è arrivata da un calciatore importante come l'attuale attaccante della Roma.

'Nesta sta facendo vedere ottime cose'

Questa sera, sabato 24 agosto alle ore 20:45, Monza-Genoa sarà anche la sfida tra gli allenatori Nesta e Gilardino, i quali hanno giocato insieme nel Milan e, soprattutto, hanno vinto il campionato del mondo 2006 con la nazionale italiana.

Gilardino si è complimentato con l'amico e collega dicendo che da tecnico: "Sta facendo vedere ottime cose, è un ragazzo perbene".

Ripensando al passato, l'allenatore genoano ha ricordato quando è stato accolto al Milan da Nesta che, essendo più grande di lui, insieme agli altri compagni di squadra l'ha aiutato ad integrarsi al meglio nell'ambiente rossonero.