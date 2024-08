Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli vorrebbe chiudere l'attuale sessione di rafforzamento estiva mettendo a segno un triplo colpo: prima dovrebbe arrivare dall'Atalanta Teun Koopmeiners, poi Nico Gonzalez dalla Fiorentina ed infine Francisco Conceicao dal Porto.

Juve, Giuntoli tenta il triplo colpo per chiudere con il botto il mercato: prima Koopmeiners, poi Nico e Concenicao

Il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli avrebbe un desiderio, quello di chiudere l'attuale campagna acquisti estiva mettendo a segno un triplo colpo che porterebbe Teun Koopmeiners, Nico Gonzalez e Conceicao alla Continassa.

Partendo dal primo, gli astri si starebbero allineando con l'Atalanta, in quanto il club nerazzurro avrebbe praticamente chiuso la trattativa con l'Udinese per Lazar Samardzic. Il serbo, dovrebbe dunque raccogliere l'eredità di Koopmeiners che per circa 60 milioni di euro potrebbe presto passare da Zingonia a Torino. Anche per quanto riguarda Nico Gonzalez gli incastri di mercato si starebbero lentamente aggiustando in favore dei bianconeri: la Fiorentina, infatti, ha acquisito Alfred Gudmundsson [VIDEO] dal Genoa e lasciato a casa l'esterno argentino nella prima di campionato poi pareggiata 1 a 1 con il Parma. Il prezzo del classe '98 si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro e la Juventus spererebbe di inserire delle contropartite, una su tutte Arthur, per abbassare le richieste del club toscano.

Più complessa apparirebbe infine la trattativa con il Porto per Conceicao: il giovane attaccante lusitano avrebbe manifestato il proprio desiderio di traferirsi alla Juventus, tuttavia il club dei "Dragoni" non vorrebbe cederlo per meno di 30 milioni di euro. Una somma considerevole, che si aggiunge a quelle già citate sopra, e che Cristiano Giuntoli starebbe cercando di rinviare al prossimo anno, trattando un prestito con obbligo di riscatto.

Juventus, se Giuntoli riuscisse a chiudere tutti gli affari citati darebbe a Motta una rosa per tentare di vincere lo scudetto

Se la Juventus riuscisse davvero ad assicurarsi entro il termine di questa campagna acquisti Koopmeiners, Nico Gonzalez e Francisco Conceicao, porterebbe in dote una rosa a tutti gli effetti da scudetto.

Perché oltre ai 3 elementi che andrebbero a potenziare il reparto offensivo non va dimenticato che il ds Giuntoli ha già comprato il nuovo portiere titolare, Michele Di Gregorio, un difensore giovane e poliedrico come Juan Cabal e soprattutto due colpi a centrocampo del calibro di Khephren Thuram e Douglas Luiz.