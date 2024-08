La Juventus vorrebbe accelerare la trattativa di calciomercato con il Porto per Wenderson Galeno inserendo il cartellino di Arthur Melo come contropartita tecnica. L’idea della società bianconera potrebbe essere dettata dalla necessità di abbassare ulteriormente il costo di Galeno. Questo al fine di trattenere nelle casse la liquidità necessaria da investire in altri profili. Per quanto riguarda il mercato in uscita, il Palermo sarebbe interessato a Tommaso Barbieri, giovane terzino della Juve Next Gen rientrato dal prestito annuale al Pisa.

Il Porto deve vendere, per Galeno basterebbero 30/35 milioni di euro

Sanzionato per irregolarità riguardanti il FPF (Fair Play Finanziario), il club lusitano si troverebbe nelle condizioni di dover vendere per rispettare i paletti imposti dall’UEFA. Condizione che la Juventus vorrebbe sfruttare aggirando la clausola rescissoria da 60 milioni di euro presente nel contratto tra il giocatore e il Porto.

Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni e pur di non incappare in ulteriori sanzioni, i Dragões potrebbero accontentarsi per Galeno di una cifra che oscilla tra i 30 e i 35 milioni di euro.

La Juve propone Arthur Melo come contropartita tecnica

Il centrocampista brasiliano, ormai fuori dal progetto sportivo futuro della Juventus, potrebbe essere inserito dalla società bianconera come contropartita tecnica nell’eventuale trattativa che dovrebbe portare Galeno a Torino.

Arthur Melo, che avrebbe anche il gradimento del Porto, potrebbe cominciare così una nuova avventura sportiva dopo il buon anno passato in prestito tra le file della Fiorentina.

L’operazione di mercato che coinvolgerebbe Galeno e Arthur Melo potrebbe diventare un'ottima soluzione, non solo per i giocatori, ma anche per i rispettivi club.

Con una valutazione che si aggira attorno ai 15 milioni di euro, il cartellino del centrocampista bianconero permetterebbe alla Juventus di abbassare notevolmente la parte fissa da versare al Porto e alla squadra lusitana la garanzia d'inserire in rosa un centrocampista dalle indubbie qualità tecniche e atletiche.

Tommaso Barbieri piace al Palermo

Sul fronte cessioni, il Palermo avrebbe espresso un certo interesse per il terzino destro della Juve Next Gen. Di rientro dal prestito annuale al Pisa, Barbieri è considerato uno dei giovani più promettenti della sua generazione, tanto che la Juventus potrebbe non opporsi a un nuovo prestito del giocatore. La motivazione è semplice: dare a Barbieri la possibilità di giocare con maggior continuità per poi tornare a Torino con un bagaglio di esperienza importante.

Il Palermo avrebbe sondato anche il terreno per Hans Nicolussi Caviglia. In questo caso, l'eventuale trattativa risulterebbe piuttosto difficile. Infatti, il giocatore potrebbe non essere entusiasta di scendere in Serie B e sul centrocampista della Juventus ci sarebbe anche la concorrenza del Venezia, club neopromosso in Serie A.