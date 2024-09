A poche ore dalla gara sella seconda giornata di Serie C, il tecnico della Cavese Raffaele Di Napoli ha presentato in conferenza stampa la sfida tra la sua formazione e il Crotone. Per i biancoblù rappresenterà il match d'esordio casalingo dopo la sconfitta (2-1) arrivata nella trasferta di Benevento. Le due formazioni torneranno ad affrontarsi dopo 16 anni. Nell'ultimo precedente di campionato del torneo 2008-2009 (Serie C1) la Cavese riuscì a vincere per 3-2 la sfida dello Stadio Comunale "Simonetta Lamberti".

Cavese, parla Di Napoli

C'è tanto da lavorare per la neopromossa Cavese del tecnico Raffaele Di Napoli.

Dopo la sfida dello Stadio "Ciro Vigorito" di Benevento in Campania arriverà il Crotone. Un calendario non di certo facile in avvio di stagione per gli aquilotti. "La partita di Benevento ci ha dato delle risposte, siamo sulla strada giusta - ha commentato il tecnico -, dobbiamo essere più concreti. Contro il Crotone mi aspetto una squadra motivata. Il Crotone? Come il Benevento o l'Avellino è una squadra costruita per vincere. Siamo consapevoli della loro forza, proveremo a farci trovare pronti, cercando di fare una grande gara davanti al nostro pubblico".

La reazione dopo il Benevento

La sconfitta nella prima giornata contro il Benevento ha lasciato l'amaro in bocca ad una Cavese che era andata anche in vantaggio perdendo in rimonta.

Il k.o. contro i giallorossi ha però fornito delle risposte: la Cavese c'è. "Da martedì che abbiamo ripreso gli allenamenti ho visto una squadra consapevole della propria forza. Il calcio ci insegna che si deve lottare fino all'ultimo minuto. Ho visto in questi giorni una squadra motivata e concentrata, la squadra penso che farà una bella gara con gioco corale.

Giocheremo in casa, dovremo rappresentare il nostro pubblico. Rispettiamo molti il Crotone, lo abbiamo analizzato. Sono sicuro che anche loro dovranno preoccuparsi di noi".

Cavese, il punto sul calciomercato

Il pensiero del tecnico Raffaele Di Napoli è stato rivolto anche ai risvolti del calciomercato estivo che si è concluso nella tarda serata di venerdì 30 agosto e che ha portato per i biancoblù l'arrivo di Diop e Quattrocchi.

"Sono contento che la proprietà ha acquisito calciatori importanti - ha concluso Di Napoli -, Diop lo conosciamo e potrà darci tanto sia sotto l'aspetto caratteriale che di gruppo. Quattrocchi è alla prima esperienza in Italia, ha bisogno di capire il nostro calcio ma vanta tanta qualità e sono sicuro che potrà dare una mano alla squadra. I tifosi? La presenza di circa 3.000 presenze ci rende felice, sono sicuro che i ragazzi si faranno trovare pronti per battagliare in campo".