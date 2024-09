Nelle scorse ore, Gianni Balzarini ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e tra gli argomenti trattati dal giornalista sportivo c'è stato spazio per il presunto malcontento di Danilo, per il rinnovo di Vlahovic e per le critiche ricevute dal club bianconero in queste settimane.

Balzarini: 'Danilo? C'é malumore da parte di uno che ha giocato poco e che l'anno scorso era il capitano'

Il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale parla di quanto starebbe accadendo alla Juventus con Danilo: "C'è del malumore da parte del difensore per lo scarso utilizzo che ne sta facendo Thiago Motta, sia in campionato che in Champions.

È chiaro che per chi era capitano l'anno scorso, la situazione non è sicuramente bella rosea. Sembra inoltre che il suo contratto, che scade nel 2025, contenga una clausola di rinnovo automatico in caso di impiego nel 50% delle partite di quest'anno. È chiaro che però, se andiamo avanti cosi, la clausola non scatterà ed il giocatore si libererà a zero".

Balzarini ha poi aggiunto: "A me non risulta che Dusan Vlahovic abbia respinto la proposta di rinnovo fattagli dalla Juventus, anzi, confrontandomi con altri colleghi esperti di calciomercato ho capito che i colloqui tra le parti non ci sarebbero neanche stati. Al momento, mi sento di smentire le voci che girano su questo argomento".

Sulle tante critiche che sono piovute sulla Juventus in questa settimana, Balzarini ha infine sottolineato: "Non riesco a capacitarmi di fronte a certi commenti di persone che nelle prime due giornate esaltavano la squadra.

Ovviamente, ho imparato che nel mondo social, quando le cose vanno bene, chi critica sta zitto e non fa altro che aspettare che le cose vadano meno bene per saltare fuori, perché altrimenti non si spiega. So che molti vorrebbero una Juventus simile al Real Madrid, ma purtroppo non si può, perché questa è una squadra in ricostruzione che comunque resta un punto sopra l'Inter ed uno sotto il Napoli".

I tifosi rispondono a Balzarini: 'Rispetto Danilo per le sue doti da leader, ma è l'anello debole della difesa'

Le parole dette da Balzarini hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi: "Danilo lo rispetto come uomo, per la sua professionalità, perché è un vero leader e per la sua serietà, perché per me è forse quello più serio di tutti.

Detto questo, penso che il vero anello debole della difesa è sempre stato lui, perché come giocatore purtroppo è mediocre e non sa dare sicurezza al reparto. Vogliamo dire che è un caso che da quando non c'è lui la difesa non prende più gol e l'unico gol che abbiamo preso è arrivato con lui in campo?", scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Fa parte di tutta la narrativa che circonda la Juve, con articoli scritti ad arte per creare problemi. Non si parla di un Lautaro che da marzo non segna, ma si costruisce un caso su Vlahovic o sui pochi minuti di Douglas o di Danilo".