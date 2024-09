Secondo le ultime indiscrezioni dalla Continassa, la Juventus potrebbe non avere vita facile con il rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic. Questo starebbe spingendo il direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli a cercare sul mercato già delle alternative al numero 9 serbo e tra i nomi messi nel mirini dal ds ci sarebbero quelli di Jonathan David, che piacerebbe anche all'Inter e quelli di Benjamin Šesko e Santiago Gimenez. Di Vlahovic nel frattempo ha parlato al Corriere dello Sport anche l'ex allenatore Fabio Capello.

Juventus, il rinnovo del contratto di Vlahovic può essere più complicato del previsto

La Juventus dovrà affrontare nei prossimi mesi un caso particolarmente spinoso, quello del rinnovo contrattuale di Dusan Vlahovic. L'attaccante ha infatti firmato con la scorsa proprietà un accordo che prevede un ingaggio con base crescente anno dopo anno e che vedrà il suo apice nell'estate del 2025, quando il serbo andrà a percepire 12 milioni di euro netti a stagione.

Uno stipendio che per l'attuale politica del club piemontese non sarebbe più sostenibile e che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli punterebbe a spalmare con un rinnovo da circa 8 milioni con scadenza fissata per il 2028. Una missione non semplice, quella del ds toscano, e che potrebbe naufragare qualora Vlahovic decidesse di non assecondare le richieste della società torinese per incassare i soldi che gli spettano di diritto.

Se cosi fosse Giuntoli sarebbe costretto nella prossima sessione di calciomercato estiva a mettere in vendita il centranti classe 2000 ad un prezzo calmierato rispetto ai quasi 80 milioni di euro che la Juventus spese per acquisirlo dalla Fiorentina. Questo perché il contratto di Vlahovic andrà in scadenza nel 2026.

Juventus, Giuntoli studia già le alternative a Vlahovic: tra i nomi in lista ci sarebbe quello di Sesko e di Jonathan David

In casa Juventus si starebbe dunque studiando per trovare un eventuale sostituto di Dusan Vlahovic ed un nome che rimbalzerebbe ormai da giorni tra le mura della Continassa risulterebbe essere quello di Jonathan David.

L'attaccante del Lille pare non essere intenzionato a rinnovare con il club francese e potrebbe quindi liberarsi a parametro zero nella prossima estate. Un'occasione di mercato che per le potenzialità del calciatore in questione che avrebbe attratto le attenzioni di Cristiano Giuntoli, ma anche quelle del presidente dell'Inter Giuseppe Marotta.

Come alternativa per la Juventus ci sarebbero anche altri nomi come quello di Benjamin Šesko, bomber in rampa di lancio con il Lipsia, o Santiago Gimenez, centravanti messicano del Feyenoord. Nomi importanti e soprattutto giovani che al contrario di Jonathan David però, avrebbero un costo di cartellino che si aggirerebbe tra i 40 e i 50 milioni di euro.

Capello: 'Vlahovic deve trovare la strada che lo ispiri'

Nel frattempo anche l'ex allenatore Fabio Capello ha parlato al Corriere dello Sport di Dusan Vlahovic in questi termini: "All’Europeo ha fatto poco, come del resto al Mondiale: magari trova strade e ispirazioni nuove nel modo di muoversi in campo. È importante che Motta gli dia qualcosa di più".