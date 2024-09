Nelle scorse ore il giornalista Riccardo Meloni ha scritto su X un messaggio sottolineando come il primo pareggio ottenuto dalla Juventus contro la Roma abbia già scatenato forti critiche su Thiago Motta e fatto rievocare da molti la figura dell'ex Massimiliano Allegri. Del match tra i bianconeri ed i giallorossi ha scritto su X anche l'opinionista Francesco Oppini.

Meloni: 'È bastato un pareggio per rievocare la figura di Allegri e far piovere le critiche su Motta'

Il giornalista sportivo Riccardo Meloni ha scritto un post sul proprio account X commentando il pareggio fra Juventus e Roma per 0-0 e le successive critiche circolate nell'ambiente bianconero: "È bastato il primo pareggio stagionale per rievocare Allegri e per una pioggia di critiche nei confronti di Thiago Motta.

Dimenticando la portata della rivoluzione attuata in estate e tralasciando un dato tanto caro agli allegriani: la Juventus ha subito zero gol in tre partite".

Il messaggio scritto da Meloni ha catturato l'attenzione di vari tifosi della Juventus: "Tra l'altro l'unica preoccupazione iniziale che destava il post-Allegri era proprio l'affidabilità difensiva, che non solo è migliorata a livello di squadra ma sta succedendo senza concedere lo stesso predominio territoriale all'avversario dell'anno scorso", scrive un utente X evidentemente in linea con il giornalista. Un altro poi ha aggiunto: "A Motta va dato il giusto tempo, è tutto nuovo: sistema e giocatori. Ma bisogna eliminare la malafede: Motta è stato preso per fare la differenza in fase offensiva non in quella difensiva, per un gioco d'attacco propositivo.

Ieri non si è visto. Non è mai bene negare il campo".

Un altro utente invece va controcorrente e scrive piccato: "Quindi la partita non si può commentare? Non si può dire dove magari uno pensa che si è sbagliato? Non si possono fare critiche? E per critiche intendo quelle costruttive. O pensate che chi critica lo possa fare solo ingiuriando?".

Oppini: 'Pari con la Roma giusto per una squadra che ha incassato zero gol in tre partite'

Anche l'opinionista Francesco Oppini ha scritto sul proprio account X della partita pareggiata fra Juve e Roma: "Primo tempo brutto, secondo meglio ma senza il ritmo necessario che serviva per vincerla. Come già detto servirà tempo, iniziando e approfittando della sosta per amalgamare gli ultimi arrivati.

Pari giusto e Juventus che chiude le prime tre senza subire reti".

Poi Oppini ha scritto un secondo messaggio dedicato all'esordio con la Juve di Francisco Conceicao: "Sono due settimane che racconto in tv, in radio e sui social che questo ragazzo qui è un portento e che ad oggi è considerato per numeri il secondo miglior dribblatore d’Europa dopo Doku e prima di Mbappe. Benvenuti, meglio tardi che mai".