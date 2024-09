La Juventus starebbe pensando all'acquisto di Jonathan David già dal mese di gennaio. Infatti, l’intenzione di Cristiano Giuntoli sarebbe quella di anticipare la concorrenza con un’offerta da 15 milioni di euro da presentare al Lille. Cifra che permetterebbe alla squadra francese di non perdere il giocatore a parametro zero con la scadenza del contratto fissata a luglio 2025. Possibili novità anche per Dusan Vlahovic. In attesa di capire come si evolverà la questione contratto, Atletico Madrid e Manchester City si sarebbero aggiunte all’Arsenal come club interessati al cartellino del giocatore.

David diventerebbe il sostituto di Milik

L’acquisto dell’attaccante canadese potrebbe essere mirato non solo a dare maggiore qualità all’attuale reparto offensivo bianconero ma anche a sostituire Arek Milik. A oggi, la Juventus può contare solo sul giocatore polacco come vice di Dusan Vlahovic. Troppo poco per una società che vorrebbe puntare alla vittoria di almeno un trofeo stagionale. Inoltre, Milik è ancora alle prese con un vecchio infortunio e data l’età e i sempre più numerosi acciacchi, appare quanto mai probabile una sua cessione nelle prossime sessioni di mercato.

Caratteristiche tecniche e il possibile innesto di David alla Juve

Giocatore giovane ma già con una certa esperienza internazionale, il profilo di David piace perché rientrerebbe nei nuovi parametri societari che prevedono l’ingaggio di giocatori in grado di alzare il livello tecnico della rosa a disposizione di Thiago Motta e che non richiedano investimenti economici troppo impegnativi.

Abile sottoporta, David potrebbe essere impiegato da Thiago Motta come vice di Vlahovic. Soluzione tattica che permetterebbe al tecnico brasiliano di schierare al fianco dell’attaccante canadese giocatori veloci e tecnici come Nico Gonzalez, Francisco Conceição o Kenan Yildiz, garantendo alla squadra un attacco sulla carta imprevedibile.

Tecnicamente molto dotato, David può anche giocare al fianco di Vlahovic con un trequartista avanzato alle loro spalle. Soluzione tattica che Thiago Motta potrebbe impiegare in determinate gare della stagione, chiedendo agli attaccanti maggiore copertura in fase di non possesso palla.

Vlahovic sembra interessare anche a City e Atletico Madrid

Nonostante le conferme di Giuntoli sulla volontà di trattenere il giocatore a Torino e dopo l’ultima ottima prestazione fornita contro il Genoa con 2 gol all’attivo, le voci di mercato che girano attorno al nome di Vlahovic sembrano non volersi placare. Infatti, oltre all'Arsenal, nelle ultime ore l'attaccante serbo viene accostato al Manchester City e Atletico Madrid. Club che non avrebbero problemi a coprire le richieste economiche della Juventus e del giocatore.

Tuttavia, a oggi appare ancora piuttosto difficile capire come potrebbe evolversi la situazione legata al rinnovo e al futuro prossimo di Vlahovic. Se la Juventus sembra proporre un ingaggio da 12 milioni di euro spalmato su più anni, il giocatore punterebbe a uno stipendio top. Stallo che se protratto nel tempo, potrebbe portare la Juventus a valutare eventuali offerte per il giocatore.