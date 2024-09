Empoli-Juventus e Monza-Inter, rispettivamente in campo sabato 14 settembre alle 18 e domenica 15 settembre alle 20:45, sono le due sfide clou della quarta giornata di Serie A. Dopo l’ottimo inizio di campionato, i toscani vogliono confermarsi contro i bianconeri guidati da Thiago Motta, costretto a rinunciare sicuramente a Francisco Conceição ma con il possibile innesto dal primo minuto di Teun Koopmeiners. Trasferta difficile anche per Simone Inzaghi, con il tecnico lombardo che potrebbe ricorrere a un ampio turnover in vista del match di Champions League in programma mercoledì 18 settembre contro il Manchester City.

Il sabato di Serie A si apre alle ore 15 con Como-Bologna

Reduce da un pareggio per 1-1 contro l’Empoli, il Bologna di Vincenzo Italiano cerca la prima vittoria in questo campionato alle ore 15:00 in casa del Como. Felsinei che nella loro storia non hanno mai vinto in riva al lago, dove l’ultimo confronto tra le due squadre al Giuseppe Sinigaglia si è concluso con un rotondo 5-1 per i lariani allora allenati da Eugenio Fascetti.

Il sabato di Serie A prosegue alle ore 18:00 la sfida Empoli-Juventus. Dopo il pareggio senza emozioni in casa contro la Roma, i bianconeri sono chiamati a un pronto riscatto sul difficile campo della squadra toscana, dove l’anno scorso si imposero per 2-0 con le reti di Danilo e Federico Chiesa.

Alle ore 20:45 è previsto lo scontro tra Milan-Venezia, con l’allenatore Paulo Fonseca chiamato a scacciare la crisi di gioco e risultati in quella che viene considerata una partita decisiva per il futuro del tecnico portoghese.

Domenica alle 12:30 Genoa-Roma, Atalanta Fiorentina alle 18

Nella giornata di domenica, la quarta giornata di Serie A propone alle ore 12:30 la partita Genoa-Roma, con i giallorossi chiamati alla prima vittoria in campionato dopo lo 0-0 ottenuto in casa della Juventus e i progressi di gioco evidenziati.

Alle ore 15 è previsto il match Torino-Lecce. Granata chiamati a confermare l’ottimo inizio di campionato e salentini in cerca di continuità dopo i primi tre punti conquistati in casa contro il Cagliari. In contemporanea, Atalanta-Fiorentina sono chiamate al pronto riscatto per motivi diversi. Bergamaschi pronti a ripartire dopo la pesante sconfitta per 4-0 patita nella giornata precedente contro l’Inter, i viola, reduci da tre pareggi consecutivi, in cerca del primo successo in questo campionato.

Cagliari-Napoli e Monza-Inter chiudono la domenica di campionato, con gli azzurri di Antonio Conte in cerca di continuità e gioco e risultati dopo il 2-1 inflitto al Parma nella terza giornata. Diverso il discorso per l’Inter che nel difficile stadio del Monza, vuole mantenere almeno in condivisione la testa della classifica.

Parma-Udinese e Lazio-Verona di lunedì 16 settembre chiudono la quarta giornata di Serie A

La quarta giornata di Serie A si chiude lunedì 16 settembre, quando alle 18:00, è prevista la partita Parma-Udinese. L’ultima vittoria friulana in terra emiliana è datata aprile 2013. Infine, il match serale delle 20:45 Lazio-Verona in programma all'Olimpico.

Considerata tra le squadre più in forma di questo inizio di campionato, la compagine gialloblù cerca punti in casa Lazio, dove l'ultima vittoria risale a dicembre 2020, quando i veneti si imposero per 2-1. Biancazzurri che l’anno scorso si sono aggiudicati la posta in palio per 1-0. Rete di Mattia Zaccagni.