Nelle scorse ore l'ex calciatore Massimo Brambati ha parlato a TMW Radio della Juventus e più nello specifico del ds Cristiano Giuntoli, sottolineando come il dirigente toscano dovrebbe sincronizzarsi al più presto con una società ambiziosa come quella bianconera. Del club piemontese e dell'infortunio di Teun Koopmeiners ha detto la propria anche il giornalista Franco Ordine.

Juventus, Brambati attacca Giuntoli: 'Forse non ha capito che nel club bianconero un pareggio rappresenta la fine del mondo'

L'ex calciatore Massimo Brambati è stato intervistato nelle scorse ore da TMW Radio e parlando della Juventus e nello specifico del direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli ha detto: "Oggi mi è stato detto che quando c'era Allegri, dopo 7 vittorie consecutive, vincevano 3-0 una partita e hanno preso al 90° il 3-1.

Nello spogliatoio è successo l'inferno. Questo è la Juve. Giuntoli forse non ha capito, non è che è vero che per un pari non è la fine del mondo. Sei alla Juve, devi vincere. Giuntoli deve chiedersi: ha distribuito bene la sua ricchezza sul mercato?".

Brambati ha continuato nella sua disamina su quanto fatto dal ds della Juventus nella scorsa estate sottolineando come Giuntoli avrebbe speso più del dovuto nella campagna acquisti di agosto. Secondo l'ex calciatore ad esempio Koopmeiners non avrebbe meritato la valutazione da 60 milioni di euro fatta dall'Atalanta cosi come Nico Gonzalez, troppo spesso fermo ai box per guai fisici. Anche Douglas Luiz, stando alle parole di Brambati, apparirebbe come un acquisto non focalizzato per le esigenze della squadra e troppo oneroso per il rendimento del brasiliano.

L'ex calciatore ha infine posto il punto sulla situazione del reparto offensivo della compagine piemontese, evidenziando come la Juventus tolto Vlahovic non disporrebbe di alternative in attacco. Una situazione che si poteva evitare per l'ex calciatore, visti soprattutto i precedenti di Milik.

Juventus, Ordine: 'L'infortunio di Koopmeiners è una brutta tegola per Motta'

Della Juventus e nello specifico dell'infortunio che ha colpito Teun Koopmeiners ha parlato a TMW Radio il giornalista Franco Ordine: "Per Thiago Motta è sicuramente una brutta tegola visto che al momento sia Thuram che Douglas Luiz non sembrano i titolari designati dal tecnico, anche se nei progetti estivi avrebbero dovuto rappresentare il perno del centrocampo.

L'assenza dell'olandese si aggiunge a quella di Bremer, non è certo un momento fortunato per i bianconeri". Ordine riferendosi poi al possibile sostituto di Gleison Bremer ha evidenziato come la Juventus potrebbe puntare su Tomori del Milan piuttosto che su Milan Skriniar, centrale del PSG accostato ai bianconeri.